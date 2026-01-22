為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    普發現金？盧秀燕回「有錢誰不想發」 何欣純忍不住酸這句

    2026/01/22 19:56 記者蘇孟娟／台中報導
    何欣純日前當盧秀燕的面喊「我當市長我來普發現金」。（記者蘇孟娟攝）

    何欣純日前當盧秀燕的面喊「我當市長我來普發現金」。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨台中市長參選人、立委何欣純日前當台中市長盧秀燕面前喊「普發現金我來發」，盧秀燕被問及普發現金議題時再稱「有錢誰不想發」，更指若中央能按照國民黨版「財劃法」給台中幾百億，「那就有機會」；何欣純今日忍不住再發聲，「天吶！今年度的中央政府總預算還沒付委審議耶」，「如果盧市長真不想發，也不要隨便牽拖」，她強調，「總預算沒過、中央補助怎麼下得來台中呢？」。

    台中市議會民進黨團去年提案要求台中市府普發現金，但盧秀燕喊窮，日前何欣純在綠營議會黨幹部交接典禮中當盧秀燕的面喊「我當市長我來普發現金」，台下盧秀燕沒有多所回應；昨日議會中又有議員要她趕快普發現金，盧秀燕還是再度喊窮「有錢誰不想發」，稱今年中央減少對台中的補助157億元，市府還在為營養午餐發愁，可能要舉債才有辦法實施，又稱若中央能按照國民黨版財劃法給台中幾百億，「那就有機會」。

    對此，何欣純今天忍不住直呼「天吶！今年度的中央政府總預算還沒付委審議耶！」，盧秀燕竟還在推中央。

    何欣純說，藍白在立法院已經八度擋住總預算，但是新竹市、嘉義市都已經宣佈要普發現金，「如果盧市長真不想發，也不要隨便牽拖」。

    何欣純再向盧秀燕喊話，請她先協助溝通台中6位國民黨籍立委，支持理性務實排審總預算，「總預算沒過、中央補助怎麼下得來台中呢？」、「盧市長，不要說空話，要做就腳踏實地」。

    何欣純說，她再次承諾，「盧市長不發的，何欣純來發」。

