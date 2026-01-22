｢新興計畫先行動支｣朝野協商破局 張啓楷：先做人再做政務官

民眾黨立委張啓楷今（22）日於中央政府總預算朝野協商發言。（台灣民眾黨提供）

立法院朝野今（22）日下午就2026年中央總預算案先行動支一事進行協商，但最終仍未取得共識，協商破裂。民眾黨立委張啓楷批評，在場官員不顧議程瘋狂跳針，多不同意藍白提案先行動支對的新興計畫，後續將送院會處理。他呼籲官員應「先做人再做政務官」，不要被民進黨黨意綁架，連一句自己預算「同意先行動支」都說不出來。

張啓楷表示，今天會議是「先治標、再治本」，儘管行政院不願依法編列軍人加薪、警消退休，還亂搞地方補助款乾坤大挪移，但他們仍依「預算法」第54條，先同意急迫的新興計畫。

他解釋，執政黨不斷強調無法動支的「TPASS行政院通勤月票執行計畫」、「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」、「公保生育給付差額補助」、國防部「各類保險生育給付」、「提升國立大專校院建築物安全並加速改善老舊校舍整修、耐震補強及文資修繕」等預算，在野提案都已納入優先動支的規劃中。

同時，張啓楷疑惑，行政院長卓榮泰表示今年總預算中，有將近2992億元新興預算無法動支，而今天協商優先動支38項共718億元預算，合乎全民共識和利益，「真的不知道民進黨在反對什麼？」

他指出，民進黨團代表鍾佳濱、陳培瑜提案發言時，指控在野黨是挑自己喜歡的，只有2%預算能先用，這完全是造謠。無法動支近2992億元，這是卓揆公開表態後，各部會在2025年12月24日與今年1月5日，分別在立院財委會報告的真相。這個數字，僅占今年編列預算歲出3兆350億的9.8%，扣除掉協商擬動支718億元（占2.3%）後，不能動支的歲出只有7.5%！

提案說明後，民進黨立委就離場，主席請各部會表態，是否同意議案所列先動支計畫？結果3頁38項計畫，近1個小時也走不完。張啓楷質疑，官員瘋狂跳針要求立法院審整本預算，部會竟不敢捍衛自己編出來的預算。

張啓楷嚴正澄清，既有計畫和法定經費，特別是官員薪俸，這些都不受影響。今天先治標，甚至協商提案未納入，也歡迎行政院後續函送議案；整本總預算問題，則該由卓榮泰院長循2025年與三黨黨鞭溝通提解方模式，治本解決。

