    首頁 > 政治

    台灣革命共產黨揚言推翻ROC 陸委會：沒違法、可繼續存在！

    2026/01/22 18:27 記者陳鈺馥／台北報導
    國際組織革命共產國際（RCI）台灣成員，21日在臉書發文宣布「台灣革命共產黨正式成立」。（取自「火花-台灣革命共產主義」臉書粉專）

    國際組織革命共產國際（RCI）在台成員經營社群平台「火花」，該組織近日對外宣布成立「台灣革命共產黨」，大會宗旨聲稱要推翻中華民國（ROC）統治階級。針對該組織是否違法？陸委會發言人梁文傑表示，台灣的政黨是可以主張共產主義，到目前為止，可把它視為一個思想性社團，甚至讀書會，只要沒有從事違法行為，當然可以繼續存在。

    「火花-台灣革命共產主義」21日發文表示，本月17至18日，來自全台各地及革命共產國際（RCI）總部的同志聚集在台北召開創黨大會，會上討論了世界與台灣情勢，也為組織接下來的工作設下前瞻。

    當日會議通過成立「台灣革命共產黨」議案，並聲稱，作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨，「我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級，並建設共產主義社會的主導力量」。

    「托派組織」被中共視為眼中釘

    梁文傑在陸委會記者會指出，他有看到台灣革命共產黨的新聞，有發表一個宣言，不過他查了一下，發現他們是「托派組織」，也就是托洛斯基革命理念的追隨者。

    梁文傑提及，現在年輕人可能不太知道托派，托派是被中共長期整肅和抓補過的。1952年時一次抓了幾千人，托派堅持馬克思主義的原初理念和人道主義理想，甚至堅持到有點天真，因為太堅持了，所以在中共黨史上，一直被中共視為眼中釘，到現在還是這樣。

    梁文傑進一步說，在他看來，該組織不太可能成為中共在地協力者，會成為在地協力者的，沒一個例外都是為了利益，沒有因為理念的。

    梁文傑談到，有問了內政部，他們沒有向內政部申請成立政黨，因為這個組織，基本上是一個要推翻所有統治者和資本主義制度的組織，所以不會去內政部申請成立政黨，因為他們根本不承認現有的資本主義制度。

    他強調，到目前為止，可以把它視為一個思想性社團，甚至讀書會也可以，只要沒有從事什麼違法行為，當然可以繼續存在。大法官釋字64號解釋之後，台灣政黨是可以主張共產主義的，這個沒有問題，但主張共產主義太認真，你在中共眼裡是容不下的。

    「台灣革命共產黨」近日成立，聲稱要作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨，「矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級，並建設共產主義社會的主導力量」。（圖擷取自Thread）

