賴瑞隆｢日出｣照是夕陽？綠嗆藍側翼：帶風向連大自然都不放過

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆PO的日出照，引起藍綠空中大戰。（記者王榮祥翻攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆PO出在大寮的日出照，被質疑是「夕陽」，高雄多位議員、參選人齊聲砲轟藍白側翼大翻車、集體失智，操作風向連自然現象都不放過。

賴瑞隆今上午在臉書PO照，向鄉親問候早安，強調將繼續勤走基層，繼續為高雄打拚，結果部分藍營側翼嘲諷該圖根本是夕陽，讓綠營瞬間戰鬥力爆炸。

高市議員張博洋表示，藍營近年在政治攻防中，已多次以錯假訊息取代正常論述，從前幾天柯志恩「特定族群民調」民調操作，到如今連最基本的自然現象都不放過，目的就是製造社會混亂、模糊焦點，他諷刺「哥白尼跟伽利略的棺材板都要壓不住了！」

民進黨高市左楠區市議員參選人尹立痛批藍營側翼網軍，將清晨升起的太陽指稱為夕陽，這種不查證、不求證就先行抹黑的操作手法，已形成固定模式，無論翻車多少次，也從未有人負責；他強調會出現在日出現場的，只有真的起得來的人，不是鍵盤後面醒來才開始編故事的人。

民進黨高市前鎮小港區市議員參選然黃敬雅感慨，賴瑞隆在大寮拍的日出早安文，竟然引來藍白側翼集體失智，硬要把日出說成夕陽，還煞有其事地分析地理方位。

她提醒藍營側翼質疑照片「太清楚」、「看得到山脈」、「不可能是真的」，不就恰恰幫民進黨政府強力背書，認證高雄空污防制成效卓越？一群可能連林園大寮在哪都不知道、長年住在北部的人，除地理常識貧乏，更暴露長期以來國民黨重北輕南、自以為是的傲慢心態在作祟，建議這些鍵盤大師、下次還是換個招數。

賴瑞隆說明，好多朋友關心照片在哪裡拍的，答案是今上午7:03前往公祭行程路上，在鳳林公路拍攝的，歡迎大家來高雄一起看日出，高雄的旭日就是這麼美！

藍營側翼質疑賴瑞隆日出照其實是夕陽，遭綠營嘲諷集體失智。（記者王榮祥翻攝）

民進黨高市左楠區市議員參選人尹立說；會出現在日出現場的，只有真的起得來的人，不是鍵盤後面醒來才開始編故事的人。（記者王榮祥翻攝）

