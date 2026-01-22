藍白提「38項新興計畫先行」 林智群怒批：這叫不負責任

國民黨立委羅智強（後右）、民眾黨立委黃國昌（後左）今天在立法院財政委員會召開「38項急迫性新興計畫，立法院同意先行動支」協商會議。（記者叢昌瑾攝）

今年度中央政府總預算案持續卡關，立法院藍白黨團提議部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今（22日）展開朝野協商。對此，律師林智群以「蓋房子」比喻，並批評「那叫偷懶！不負責任！」

林智群在臉書發文表示，藍白拒絕審查預算，但怕被罵，就把新的計畫抽一些出來處理，民進黨反對這樣選擇性處理，藍白就說民進黨反對。他批，「計畫預算都是民進黨提案的，人家幹嘛反對？只有白癡才會相信藍白這種說法」。

林智群指出，大家反對的是選擇性審查預算，他比喻，「國家預算具備整體性，就跟蓋房子一樣，怎麼可以說我要3樓的樑柱，2樓以下的樓地板我不要？你可以說1樓地板材質預算太高，我要刪，但不能選擇性審查預算，那叫偷懶！不負責任！」怒批，「藍白延會到1月底，審查預算的正事不做，搞一個不可能通過的總統彈劾案，搞政治鬥爭，這叫不務正業」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「沒出事都無感，出事了賴清德，但人民何辜？」、「藍白立委整份考卷只寫第一題，到處講自己考了一百分」、「藍白兩黨瞎掰硬拗無理取鬧，不識大體的幼稚又荒唐的行徑，簡直比小學生還不如」、「大家都忘了去年藍白預算亂砍，結果搞到有預算沒有人去做事，不然就是有人沒預算，現在這種選擇性審預算，就算過了，明年很可能又出包」。

