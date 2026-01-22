葉耀輝、何啟聖質疑提名協調作業不公 國民黨中央回應了

前花蓮市長葉耀輝今天下午在孫文學校總校長辦公室主任何啟聖陪同下，到國民黨中央黨部就花蓮縣黨部「提名作業疏失」提出申訴。（記者施曉光攝）

爭取提名參選花蓮縣長的前花蓮市長葉耀輝，及孫文學校總校長辦公室主任何啟聖，質疑提名協調作業不公，國民黨中央黨部今日「代發」花蓮縣黨部新聞稿強調，這次提名作業完全依循黨內制度進行，程序具備正當性，呼籲外界勿將黨內民主機制操作為對立敘事。

國民黨花蓮縣黨部指出，內參民調所以把吉安鄉長游淑貞與葉耀輝納入，是因為2人都已明確向縣黨部表達爭取提名意願，葉耀輝在去年底即主動拜會縣黨部主委盧新榮表達參選意願，依據國民黨「115年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」第5條規定啟動協調機制，並在1月8日召開全縣委員會議，出席委員一致同意由葉耀輝與游淑貞進行內部民意調查，並邀請兩人說明參選理念，會中也明確告知民調結果將送交黨中央作為後續提名或徵召的重要參考。

國民黨花蓮縣黨部表示，花蓮縣提名委員會於1月13日邀集葉、游召開協調會，葉、游兩人都對以民調方式決定人選無異議，至於葉耀輝提出的辯論會建議，由於不屬協調項目而未獲共識。

至於外界關注何啟聖未被納入民調，縣黨部表示，黨內提名作業一向秉持「制度先於個人」，何啟聖雖曾透過媒體表達參選意願，但在全縣委員會議召開前並沒有與縣黨部聯繫，且當時何地黨籍尚未設於花蓮縣，基於制度與程序考量，未將何列入本次民調名單。

花蓮縣黨部強調，這是基於客觀制度事實，並非主觀排除，民主精神在於尊重制度，而非在程序完成後因結果不符期待便指控「民主受損」或「制度崩壞」，這類說法反而傷害黨內民主機制，對於外界把提名過程渲染為「家族政治」或「權力陰影」，縣黨部表達高度遺憾，認為此類指控缺乏事實基礎，不僅無助黨內團結，更可能造成外界誤解國民黨不尊重自身制度。

