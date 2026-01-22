不滿花蓮黨部建請中央徵召游淑貞參選縣長 葉耀輝：以司法行動維護權益

前花蓮市長葉耀輝今天下午在孫文學校總校長辦公室主任何啟聖陪同下，到國民黨中央黨部就花蓮縣黨部「提名作業疏失」提出申訴。（記者施曉光攝）

針對國民黨花蓮縣黨部昨天公布內參民調結果，並宣布建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，另一位爭取提名失利的前花蓮市長葉耀輝今天下午在未列入協調對象的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖陪同下，到中央黨部就縣黨部「提名作業疏失」提出申訴，葉耀輝受訪指出，將委請法律專家透過司法行動維護自身權益，他並指控花蓮縣黨部主委盧新榮有背信，讓他不當選的意圖。

葉耀輝指出，去年9月8日他問盧新榮何時舉辦初選，對方稱在今年5月，因此自己始終都是朝5月初選來做參選準備，「最精采的政見與好東西要到4月才會推出」，沒想到花蓮縣黨部竟在未告知的情況下提前決定採用全民調，但他從未收到縣黨部的書面告知，只是從報紙上得知消息，而且1月13日盧新榮邀他與游淑貞到縣黨部，告知民調從19日開始進行。

當時他表達應該先舉辦電視辯論會，但游淑貞拒絕上電視，並要求立即做民調，自己認為不妥所以沒有答應參與民調，沒想到離開黨部後才知道縣黨部已決定委請民調公司做民調，並在他沒有催票準備的情況下，悄悄做了民調，有關民調樣本數、各鄉鎮市採樣比例都沒有討論。

葉耀輝說，他今天向中央黨部表達最大的遺憾，並將委請法律專家保障自身權益，將採取司法行動，雖然黨部方面強調目前仍處協調階段，但他當場質疑，為何新北市協調這麼久都還沒有結果，花蓮縣卻只用9天時間就做出民調，他認為黨部有大小眼之分，因此要採取法律行動維護權益，因為盧新榮去年9月告訴他今年5月才辦初選，這次協調過於草率，並認為盧新榮有背信，讓他不當選的意圖。

對於媒體詢問，黨中央是否承諾延後花蓮縣提名並辦理初選？葉耀輝指出，黨中央方面雖說目前仍屬協調階段，但對於花蓮縣黨建議直接徵召游淑貞，中央黨部未做回應。

媒體追問，是否不排除逕自參選？葉耀輝沒有正面回應，只說他有告知盧新榮，仍將按照原定5月初選的期程進行，並將邀請游淑貞參加3場電視辯論會，盧只回應尊重，他並強調自己不是無理取鬧的人，「花蓮有難，我一定挺身而出，在所不惜」，他並為何啟聖說話，強調只要是好人才，都不應該被排除。

何啟聖則說，國民黨應該開大門走大路，沒有什麼不能被外界檢驗，這次花蓮縣長提名過程有太多讓外界質疑的地方，他與葉耀輝都支持國民黨主席鄭麗文當初競選時提出國民黨要改革，打破醬缸文化與宮廷政治，因此希望黨部能盡快補正初選疏漏，否則依照「政黨法」規定，初選若有違反正義，就有違法之虞。

