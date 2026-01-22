獨家》與總統密談選新竹縣長？鄭朝方｢還原現場｣：交由縣民選擇

針對總統賴清德是否勸進選新竹縣長，竹北市長鄭朝方今天打破沉默，接受本報獨家訪問「還原」當天情形。（記者廖雪茹攝）

針對連日媒體報導，總統賴清德去年底到新竹縣，利用空檔與竹北市長鄭朝方密談近2個小時，勸進鄭一肩挑起新竹縣長選舉大樑，鄭朝方今天打破沉默，接受本報獨家訪問「還原」當天情形，單純討論竹北2件事；而對於選舉，鄭則是強調：「連任、不選或者是其他，就交由市民或者是縣民來選擇」。

鄭朝方表示，事實上，當天（2025年12月21日）是他抓緊機會，來跟總統懇託關於竹北的2個重要政策。第一是東區市場（水岸市集）的經費，竹北市公所已積極爭取了1年多，非常需要中央的幫忙，但迄今沒有下文。

第二是更緊急的大新竹高中增班議題，鄭朝方說，因為總預算還卡在立法院沒有審，讓許多家長心急如焚，所以他特別跟總統報告及討論要如何因應。

鄭朝方說，距離年底選舉還有一段時間，非常感謝市民、縣民朋友及政治前輩們對他的關心。由於他非常專心在市政，以竹北市長的工作為首要；尤其，現在有多項建設正在推進、即將落成，也是建設大爆發之年，就是讓政策推行和政績表現來說話。

鄭朝方強調：「所以面對年底的選舉，我要很誠懇地說：連任、或者是不選、或其他的想法，各項都是一個選項，就交由市民或者是縣民來選擇。」

迥異於往年，2026新竹縣長和竹北市長選舉十分熱絡，尚未開打，國民黨已因縣長提名問題，黨內選將競爭激烈。

日前有媒體爆料，去年12月21日賴清德赴新竹縣出席「中華民國後備憲兵荷松總會北部地區歷任主委顧問聯誼會第8、第9任會長交接典禮」，活動結束後，賴清德與鄭朝方在新竹縣警察局局長室密談近2個鐘頭，對談中，賴打出「總統牌」勸進鄭朝方成為2026新竹縣選舉的「關鍵力量」；並說，鄭朝方出征縣長機率極高，就待選對會做最後拍板。

據悉，雖然媒體報導國民黨黨內戰況猛烈，且外界十分關注鄭朝方的動向，但面對選舉議題，鄭朝方始終採取穩紮穩打、「以靜制動」的策略。而民進黨新竹縣整體選舉佈局雖尚未明朗，但不少地方人士認為，「總統和市長2個人選在新竹縣警察局密談選舉？」這個揣測的可信度有待商榷！

