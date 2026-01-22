施俊吉憂對美投資GDP先扣15兆 政院：兩者不同、不能加總

行政院發言人李慧芝。（行政院）

行政院前副院長施俊吉在臉書指出，台美關稅談判，台灣企業直接投資美國2500億美元，加上政府提供2500億美元的信用保證，將使台灣未來數年潛在GDP先扣15兆元。行政院發言人李慧芝今天重申，兩者不同，不能加總；且台灣企業投資賺錢後，台灣大小股東就可以賺錢，也會讓台灣公司擴大在台投資。

施俊吉指出，美國商務部公告的Fact Sheet用黑體字將「Direct Investments」 和 「Additional Investments」分別列出。其中，「直接投資」（至少2500億美元，由台灣企業實際注入用於美國建廠擴產）與「額外投資」（至少2500億美元，由台灣政府提供信用擔保以促進「額外」的投資）在文件中被分開列為兩項獨立承諾，性質明顯不同。

請繼續往下閱讀...

施俊吉說，台灣「直接」加上「額外」投資美國的金額是5000億美元，或台幣15兆元。由於這些投資在美國，不在本國，不能算作是我國的GDP，未來數年潛在的GDP要先扣掉15兆元台幣，以及在台灣創造的附加價值。國發會有責說明，台灣潛在GDP將損失多少金額，GDP的成長率將下降多少百分比。

對此，李慧芝說，企業投資與政府信保額度2項不能加總，至於信保機制，也是屆時企業若有需要才會申請。她還強調，企業投資是為了賺錢，企業賺錢大小股東也就會賺錢，並會讓台灣公司擴大在台灣投資，像是台積電在台灣的擴廠計畫速度，就遠大於在美國的擴廠速度。

國發會經發處長陳美菊解釋，影響潛在GDP的因素，包括了總要素生產力、資本投入及勞動投入；由於台美產業互補，隨著全球AI需求擴張，不只國際大廠在台加碼投資，國內半導體廠商也持續擴大先進製程投資，而台美雙向投資有著技術外溢、提高生產效率，長期有助提振經濟成長。

陳美菊強調，隨著台美貿易協定底定，雙邊貿易不確定降低，近期包括瑞銀、野村、星展、摩根史坦利等國際外資投資銀行皆上修台灣今年經濟成長率逾4%以上，並稱台灣取得比較優化的貿易條件，可鞏固高科技產業優勢，也對傳產製造業復甦帶來契機，對台灣的產業均衡發展有正面效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法