為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    侯友宜出席深坑行動治理座談會展現建設決心 打造軌道經濟與低碳觀光新亮點

    2026/01/22 16:42 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜主持深坑區行動治理座談會，會前與里長們打招呼。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜主持深坑區行動治理座談會，會前與里長們打招呼。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜22日率領市府團隊赴深坑區舉行行動治理座談會，侯友宜表示，市府正全力推動深坑輕軌與基礎建設，並結合已動工的社會住宅積極爭取公益回饋設施，市府將與里長並肩作戰。

    捷運工程局針對地方引頸期盼的深坑輕軌，表示已於去年11月提交修正報告予中央審議，預期完工後將大幅改善聯外交通；市府也同步規劃於相關建設計畫中納入深坑運動中心，完善在地休閒機能。

    有里長提案希望文山路農業區可以解編，市府團隊於會中說明，已納入第3次通盤檢討計畫，預計3月份辦理地方說明會，目前深坑輕軌案正積極爭取中央核定，一旦路線定案，後續都市計畫程序將陸續銜接，帶動地方整體發展。

    市府針對深坑老街假日停車需求倍增，交通局表示除優化既有設施，並研議於社會住宅空地開闢停車位；針對校園停車場則需評估聯外動線並持續跨局處溝通，加強觀光與民生品質，深坑區污水下水道建設擬爭取納入中央第7期建設計畫，將於2027年啟動銜接台北市系統，逐步建構健全的水資源環境。

    市府為推動深坑區觀光旅遊，也積極規劃新建橋梁串聯景美溪左右岸自行車步道，未來將能讓遊客從河岸廊道直通深坑老街，搭配微笑山線二格山與筆架山步道的指引優化及步道巡查作業，以及市府專案補助的老街建築維護，深坑將成為結合歷史底蘊與綠色低碳的觀光典範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播