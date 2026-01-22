侯友宜出席深坑行動治理座談會展現建設決心 打造軌道經濟與低碳觀光新亮點

新北市長侯友宜主持深坑區行動治理座談會，會前與里長們打招呼。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜22日率領市府團隊赴深坑區舉行行動治理座談會，侯友宜表示，市府正全力推動深坑輕軌與基礎建設，並結合已動工的社會住宅積極爭取公益回饋設施，市府將與里長並肩作戰。

捷運工程局針對地方引頸期盼的深坑輕軌，表示已於去年11月提交修正報告予中央審議，預期完工後將大幅改善聯外交通；市府也同步規劃於相關建設計畫中納入深坑運動中心，完善在地休閒機能。

有里長提案希望文山路農業區可以解編，市府團隊於會中說明，已納入第3次通盤檢討計畫，預計3月份辦理地方說明會，目前深坑輕軌案正積極爭取中央核定，一旦路線定案，後續都市計畫程序將陸續銜接，帶動地方整體發展。

市府針對深坑老街假日停車需求倍增，交通局表示除優化既有設施，並研議於社會住宅空地開闢停車位；針對校園停車場則需評估聯外動線並持續跨局處溝通，加強觀光與民生品質，深坑區污水下水道建設擬爭取納入中央第7期建設計畫，將於2027年啟動銜接台北市系統，逐步建構健全的水資源環境。

市府為推動深坑區觀光旅遊，也積極規劃新建橋梁串聯景美溪左右岸自行車步道，未來將能讓遊客從河岸廊道直通深坑老街，搭配微笑山線二格山與筆架山步道的指引優化及步道巡查作業，以及市府專案補助的老街建築維護，深坑將成為結合歷史底蘊與綠色低碳的觀光典範。

