「台美教育倡議」第5次高層對話 制定為期3年合作策略

外交部舉辦「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會，外交部政務次長陳明祺（右起）、美國國務院亞太局副助卿孔如璞、美國在台協會副處長梁凱雯等人出席。（記者羅沛德攝）

「台美教育倡議」第5次高層對話今天（22日）在台北舉行，美國在台協會（AIT）指出，會中重申雙方將持續深化教育合作的共同承諾，使之成為強化人才培育、提升語言能力、促進民間交流的重要基石，並制定一項為期3年的教育合作策略，也探討擴大地方層級交流的機會。

這次台美教育倡議高層對話由外交部次長陳明祺主持，台方與會代表包括國安會副秘書長趙怡翔、教育部次長劉國偉、僑委會副委員長李妍慧，美方代表團則由美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿孔如璞（Robert Koepcke）率領，成員包括AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、AIT台北辦事處副處長梁凱雯（Karin Lang），美國國務院教育與文化事務局（ECA）資深官員以線上方式與會，ECA資深官員Darren Beattie也以事先錄製方式致詞，肯定台灣長期以來堅定地支持美台教育交流。

陳明祺指出，台美教育高層對話始於2020年，今天是川普第二任期的首場對話。

AIT說明，在對話中，美國再次表達將致力維繫並強化與台灣的教育連結，雙方也達成共識，訂定一項為期3年的教育合作策略、建立機制以加強台灣大專院校與美國組織機構之間的合作，同時也探討擴大地方層級交流的機會。

陳明祺也說，在今日對話中，確定了台美未來合作將聚焦4項優先領域，分別為建置具競爭力的雙邊人才培養道路、深化華語教學與跨文化影響力、在執行「雙語政策」的同時提升英語教學品質，以及拓展台美教育合作平台。

陳明祺說，鑑於人工智慧（AI）的快速發展，台灣與美國夥伴合作，擴大AI在華語教學的應用，並且合作佈局開發值得信賴的正體中文語言資料庫，不僅對全球語言科技標準有所助益，更能確保華語學習免受威權審查及控制。

AIT指出，孔如璞在高層對話中說，「透過台美教育倡議，我們正在打造各種合作管道，讓大學、研究機構與地方夥伴能夠攜手合作，直接促進區域穩定與經濟繁榮」，美台雙方也一致肯定美台教育合作的一大支柱傅爾布萊特計畫（Fulbright Program），交流計畫持續培育未來領袖、強化學術合作，並深化長期的夥伴關係。

為進一步推動與美國各州的教育合作，孔如璞代表美國國務院簽署一封致各州教育長官委員會（CCSSO）的信函，強調台灣在聯邦、州與地方各層級，都是美國的重要夥伴，信中鼓勵各州教育領導者與位於華府的駐美國台北經濟文化代表處聯繫，瞭解「台美教育倡議」下最新的K-12教育合作機會，並與各州的臺灣華語文學習中心互動交流。

孔如璞指出，在台灣華語文學習中心，美國學生能在不受審查、鼓勵自由討論的環境下，透過由台灣支援的課程學習繁體中文。

藍鶯致詞時則肯定台灣「在推動地方層級交流方面展現出強大的決心與持續的動能」。

外交部政務次長陳明祺（右3）、美國國務院亞太局副助卿孔如璞（左3）、美國在台協會副處長梁凱雯（左2）、國安會副秘書長趙怡翔（右2）、教育部政務次長劉國偉（右1）等人出席「台美教育倡議」第五次高層對話成果說明會。（記者羅沛德攝）

