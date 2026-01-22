黃國昌又揪總統辯論！ 民進黨：迷戀賴清德程度超越謝龍介

民進黨新聞部副主任黃子一今天主持直播節目「午青LIVE」，邀請立委李坤城參與。（圖擷自民進黨YouTube頻道）

今年度中央政府總預算案持續卡關，立法院民眾黨團總召黃國昌再邀總統賴清德辯論。對此，民進黨今（22日）強調，賴總統多次在合憲合法前提下表達願赴立法院報告，而黃國昌迷戀總統程度已「超越國民黨立委謝龍介」，呼籲在野黨停止作秀並儘速審理預算。

行政院長卓榮泰提議就總預算案展開辯論，黃國昌今對此表示，在野黨接招後，卓揆卻馬上「龜縮」，若卓缺乏勇氣與擔當，賴總統應考慮親自上陣。

請繼續往下閱讀...

民進黨列時間軸：賴總統已瘋狂釋出善意

針對在野黨指控賴總統未釋出善意或不到立法院一說，民進黨新聞部副主任黃子一於直播節目「午青LIVE」詳列時間軸並反駁說，從2024年6月24日至今年1月1日，賴總統已十幾次公開表達，願意在合法合憲的前提下到立法院進行國情報告。

黃子一續指，賴總統也曾邀請五院院長諮詢，並於2025年6月18日邀請時任國民黨主席朱立倫和黃國昌，於總統府召開簡報會議討論國安議題；去年12月14日及今年1月1日，總統亦表達願意邀立法院長韓國瑜、行政院長共同諮詢。黃質疑，總統已瘋狂釋出善意，在野黨卻找藉口、把事情丟到賴身上。

兼任民進黨發言人的立委李坤城則觀察，黃國昌有很大的焦慮感，節目標題下得很好，「迷戀賴清德的程度，黃國昌超越謝龍介」，因為謝龍介過去在台南市議會標榜「一生只監督你一人」，而現在黃國昌不斷將自己拉高到與賴總統同等級，超越謝龍介的男人就是黃國昌。

對於在野黨要求總統赴立院進行「一對一即問即答」，李坤城強調，根據憲法增修條文及大法官解釋，立法院質詢對象應為行政院而非總統，要求總統即問即答已被判定違憲。李直言，藍白提案彈劾及國情報告，執政黨不必陪同在立法院搞這齣「爛戲」；黃國昌還要求立法院在全國舉辦巡迴說明會，根本是拿人民納稅錢為個人作秀，呼籲大家「不用陪黃國昌玩」。

李坤城並提醒，目前包括軍購特別條例以及佔比約98%的近3兆元總預算案仍被在野黨卡住，而立法院本會期即將於1月31日結束，剩下最後7個工作天，盼國人致電選區立委，要求讓總預算能夠付委審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法