    收賴清德春聯嫌棄「誰愛誰拿去」 網友批藍委林倩綺「沒品」

    2026/01/22 17:13 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委林倩綺。（資料照）

    農曆新年即將到來，各單位及政治人物紛紛發送春聯祝賀，不過國民黨立委林倩綺昨（21日）收到總統賴清德的春聯後，在社群平台嫌棄的說，「誰愛誰拿去」，引起大量網友批評，「一個立委做成這樣也是蠻沒品的」。

    林倩綺在Threads發文表示，「昨天收到一疊賴總統的春聯，誰愛誰拿去。（青鳥留言+1 我多送一張）」，不過卻引來大量網友怒罵。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「一個立委做成這樣也是蠻沒品的，還沒聽過綠的拿到藍營春聯會像你這樣講話」、「送賴總統春聯大概是你唯一政績」、「無論政治立場，對總統印發的春聯說誰愛誰拿去，真的很沒禮貌」、「原住民夠辛苦了，還有妳這種愛戰網友的無名立委」、「拜託，妳看看妳自己印有誰要拿妳的！一個不有名又不做事的立法委員」。

    也有網友認為，林倩綺的貼文相當沒格局，「我以為每個國家的立法委員基本概念是要尊重總統，請問現在是立法委員要帶頭撕裂社會嗎？」、「真的是把自己的格局給做小了，跟你同阿美族我覺得有夠丟臉」、「唉......立委還這麼沒品，格局啊！」，網友留言的讚數高達1.5萬，已經遠超過原貼文的6百多讚。

    對此，面對網友批評，林倩綺也留言回覆，「哇那我們還住在同個土地上，你可能要忍一下了」、「愛拿不拿隨便你」、「沒關係，多印也不會給你」，讓網友相當傻眼。

    網友紛紛砲轟林倩綺。（擷取自Threads）

