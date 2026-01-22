民眾黨「金釵」獲黨提名喜發文 黃國昌留言1句話慘被酸爆

民眾黨提名林子宇（左1）為新北市第五選區（板橋）市議員參選人。（資料照）

被外界列為黃國昌四大金釵之一的林子宇，昨獲民眾黨提名為新北市第五選區（板橋）市議員參選人。林子宇昨日在臉書發文宣布喜訊，民眾黨主席黃國昌在下方留言「一定要上、一定會上」，還表示「請看簡訊，有重要工作」結果慘遭網友狠酸。

林子宇昨日在臉書發文表示，板橋需要一位行動快、敢監督、會做事的市議員，她已經正式獲得民眾黨提名，她也已經準備好了，會秉持「少年好央叫」的精神與使命感，站在第一線，為市民朋友服務。

貼文下方，黃國昌現身留言表示：「加油，一定要上、一定會上。」不過他又接著說：「BTW，請看簡訊，有重要工作。」林子宇則回應：「貴黨真硬。」

而黃國昌一現身，立刻引發網友批評。網友紛紛留言：「上土城看守所嗎」、「可以給人家下班好好休息嗎」、「什麼工作這麼重要，又要去偷拿國家機密了嗎？」、「什麼重要工作？偷軍事機密嗎」、「狗仔偷拍任務嗎？故意讓大家知道你有多疼這位金釵？」

黃國昌留言挨酸。（取自黃國昌臉書）

