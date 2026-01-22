蘇嘉全明上任海基會董事長 首要目標兩會恢復健康交流

前立法院長蘇嘉全明日將就任海基會董事長。（資料照）

海基會今日發布通知，明日下午將舉行第12屆董監事第一次臨時聯席會議，新任董事長蘇嘉全將出席及致詞；蘇嘉全日前受訪對外表示，上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流。

前海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，總統府發言人郭雅慧1月13日表示，賴清德總統特別邀請並任命前立法院長蘇嘉全接任新任董事長，期待在蘇嘉全的帶領下，持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康的交流。

蘇嘉全15日出席「施明德先生專檔」成立茶會，他就新職務受訪時坦言，當前兩岸情勢確實嚴峻，是一項不小的挑戰。若兩岸能以較健康的方式進行交流，對兩岸人民都會是非常好的事情。媒體詢問，上任後是否會以促成兩會恢復交流為首要目標，他簡短回應，「是，上任後再和大家報告」。

不過，中國國台辦發言人彭慶恩昨日指稱，「民進黨當局」頑固堅持台獨立場，拒不承認九二共識，單方面破壞兩岸協商談判和兩岸關係和平發展的政治基礎，蓄意阻撓限制兩岸交流合作，嚴重損害廣大台灣同胞的利益福祉。

彭慶恩嗆聲說，只有承認體現「一個中國原則的九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

對此，海基會強調，兩岸協商對話應以確保國家主權與自由民主體制為基礎。海基會呼籲對岸依據「兩會聯繫與會談制度協議」落實兩會制度性溝通機制，以共同解決兩岸交流相關問題，這才是兩岸人民之福。

