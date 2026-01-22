賴清德：國防工業是全世界顯學 一定要大力扶植

賴清德總統出席論壇時說國防工業是全世界顯學，一定要大力扶植。（總統府提供）

賴清德總統今（22）日上午表示，國防安全是經濟發展的基石，國防特別預算不僅守護國家安全，更是推動產業升級的重要動能。他強調，國防工業現在是全世界的顯學，因此為了國家安全，在不對稱戰力下，台灣一定要大力扶植國防工業。

賴清德出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時指出，當前世局確實動盪不安，容易讓人心慌眼茫，看不清方向。國際媒體《經濟學人》曾以封面和特稿形容台灣是「全球最危險的地方」，CNN知名記者札卡利亞也曾在《GPS》節目中提出類似論述。而國內人士也曾主張「票投民進黨，青年上戰場」、「賴清德當選，外資將撤離，台灣經濟將崩潰」等論述。

他說，這些事情都沒有成真，俄烏戰爭和以哈戰爭接續發生，但台灣仍屹立不搖，台海仍維持相當程度的穩定，外資更大舉投資台灣。事實上，在Covid-19疫情後，因為地緣政治持續動盪，全球產業供應鏈由長變短，民主陣營積極尋求「非紅供應鏈」，而台灣正是這條可信賴且安全之「非紅供應鏈」的據點。

談到國防安全，總統指出，中國對台灣構成威脅，但有道是「國無外患，國恆亡」，應將其轉化為台灣更安全、更進步、更繁榮的力量。他重申，捍衛國家主權、維護民主自由生活方式、維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下維持跟中國的對話交流、促進和平共榮的承諾也不會改變，但前提是必須擁有堅強的國防。

政府除年度國防預算外，也提出為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，要打造「台灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動「國防工業」。國防工業現在是全世界的顯學，因此為了國家安全，在不對稱戰力下，台灣一定要大力扶植國防工業。

總統提到，全世界有能力打造自主國防工業的國家不超過十個，台灣絕對有這個條件，也是其中被點名的國家之一，我們絕對不能妄自菲薄。在Covid-19時期，台灣能很快的全力生產製造口罩的機器，由此可以看出台灣工業鏈的健全。

