為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴清德：國防工業是全世界顯學 一定要大力扶植

    2026/01/22 15:27 記者蘇永耀／台北報導
    賴清德總統出席論壇時說國防工業是全世界顯學，一定要大力扶植。（總統府提供）

    賴清德總統出席論壇時說國防工業是全世界顯學，一定要大力扶植。（總統府提供）

    賴清德總統今（22）日上午表示，國防安全是經濟發展的基石，國防特別預算不僅守護國家安全，更是推動產業升級的重要動能。他強調，國防工業現在是全世界的顯學，因此為了國家安全，在不對稱戰力下，台灣一定要大力扶植國防工業。

    賴清德出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時指出，當前世局確實動盪不安，容易讓人心慌眼茫，看不清方向。國際媒體《經濟學人》曾以封面和特稿形容台灣是「全球最危險的地方」，CNN知名記者札卡利亞也曾在《GPS》節目中提出類似論述。而國內人士也曾主張「票投民進黨，青年上戰場」、「賴清德當選，外資將撤離，台灣經濟將崩潰」等論述。

    他說，這些事情都沒有成真，俄烏戰爭和以哈戰爭接續發生，但台灣仍屹立不搖，台海仍維持相當程度的穩定，外資更大舉投資台灣。事實上，在Covid-19疫情後，因為地緣政治持續動盪，全球產業供應鏈由長變短，民主陣營積極尋求「非紅供應鏈」，而台灣正是這條可信賴且安全之「非紅供應鏈」的據點。

    談到國防安全，總統指出，中國對台灣構成威脅，但有道是「國無外患，國恆亡」，應將其轉化為台灣更安全、更進步、更繁榮的力量。他重申，捍衛國家主權、維護民主自由生活方式、維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下維持跟中國的對話交流、促進和平共榮的承諾也不會改變，但前提是必須擁有堅強的國防。

    政府除年度國防預算外，也提出為期8年、總額1.25兆元的國防特別預算，要打造「台灣之盾」、建立智慧化的國防體系，並推動「國防工業」。國防工業現在是全世界的顯學，因此為了國家安全，在不對稱戰力下，台灣一定要大力扶植國防工業。

    總統提到，全世界有能力打造自主國防工業的國家不超過十個，台灣絕對有這個條件，也是其中被點名的國家之一，我們絕對不能妄自菲薄。在Covid-19時期，台灣能很快的全力生產製造口罩的機器，由此可以看出台灣工業鏈的健全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播