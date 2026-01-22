「資恐防制法」修正案政院拍板 攻擊國家基礎建設納恐怖活動

為因應國際資恐及資武擴威脅，行政院會通過資恐防制法修正草案，將防制資武擴列為規範範圍，並修正法律名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」。（行政院提供）

為因應國際資恐及資武擴威脅，行政院會通過資恐防制法修正草案，將防制資武擴列為規範範圍，並修正法律名稱為「資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散防制法」，明確定義恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散，將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統之行為，納入恐怖活動範圍，以作為後續犯罪與制裁規範基礎。

法務部表示，為因應近年國際社會對資助恐怖活動及大規模毀滅性武器擴散風險日益重視趨勢，並因應亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑所提建議，因此提出資恐防制法修正草案陳報行政院審查。

修正條文除將攻擊國家基礎建設、重大設施或核心系統之行為，納入恐怖活動範圍外，並明定提供財物、財產上利益或金融服務，均屬資助行為。

修正草案也聚焦定位審議會職能，將受制裁者之指定與除名，作為審議會核心處理事項，至於酌留及許可等措施，交由主管機關因應實務需求，依職權彈性辦理。因應資武擴案件常與船舶、進出口有關，納入交通部、財政部為審議會成員。

此外，條文新增金融機構及指定之非金融事業或人員，對受制裁者資產凍結情形之通報義務及對疑似資恐、資武擴交易之申報義務，補強現行制度漏洞，提升早期偵測與即時攔阻能力。

草案也修正「資助具體恐怖活動罪」，主觀要件由明知修正為一般故意，並納入行為人自行籌資供恐怖活動或計畫之行為；「資助恐怖分子或恐怖組織罪」則以不以證明資助財物供特定恐怖活動為必要，著重切斷組織整體運作與後勤資助；「資助受制裁者罪」以違反目標性金融制裁禁止措施為核心構成要件，確保落實目標性金融制裁。

此外，新增「資武擴犯罪」，禁止與經聯合國安理會制裁，且經我國公告禁止或管制貿易之國家或地區從事貿易或貨物交易，處罰常見規避制裁之紅旗行為，包括隱匿實際交易資訊、無故關閉船舶自動識別系統船載台，以及塗改、隱蔽或未具船名或船舶識別編號，未具航海日誌或為不實記載，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科60萬元以下罰金。

