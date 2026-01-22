為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「狼教練」撤照仍帶隊！ 綠委揭法規死角：應建完整資料庫預警

    2026/01/22 15:05 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委與人本教育基金會今召開「寒假將至，孩子的教練安全嗎？速修國體法，公告狼教練］記者會。（圖由張雅琳辦公室提供）

    寒假將至，民進黨立委張雅琳、范雲、陳培瑜與人本教育基金會今（22日）召開記者會提醒，現行法規仍難有效阻止不適任教練在營隊或俱樂部任職，相關資訊平台只是「假安心資訊」；呼籲運動部速修「國民體育法」，建立完整資料庫與查詢機制，避免兒少暴露於制度縫隙。

    張雅琳指出，自2024年7月接獲家長投訴，發現某教練雖因性平事件遭解職並廢止教練證，卻仍能在校園周邊開設工作室，甚至帶隊出國比賽。該現象凸顯不適任教練退場後缺乏流向管理，且受限於「性侵害犯罪防治法」個資保護規定，單項協會公告多以「OO」遮蔽，致使家長難以事前查核、防範風險。

    張雅琳說，她去年7月已提出「國民體育法修正草案」，呼籲運動部儘速提出修法版本，補齊兒少保護制度缺口，避免家長在寒假期間仍須擔心，是否將孩子交給狼教練。

    針對相關查詢平台，范雲分析，運動部建置的「涉及違法事件不適任教練資訊專區」，僅連結司法裁判書或懲戒公報，未能涵蓋匿名司法案件或行政調查結果，造成資訊斷裂。此外，現行「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」僅限於籃球、網球等70個特定體育團體，諸如圍棋、劍道等項目則不在範圍內；例如，曾有性侵未成年遭判刑者服刑期滿後，仍持有圍棋教練證持續授課，卻因法規限制無法可管。

    范雲建議，應在法律授權下整合各領域不適任資料庫，建立開放查詢機制，並修改「兒少權法」推行兒童工作證制度，以完整管控非特定體育團體的教練資格。

    陳培瑜也認為，運動部應把握時機修正「國民體育法」，考量兒少權益與社區運動趨勢，納入兒少工作證、並公告不適任教練名單，避免不適任者充任運動教練。

    人本教育基金會籲採3暫時措施

    人本教育基金會執行長馮喬蘭質疑，現今校園與補習班已有查詢機制，運動部不應成為兒少安全破口。基金會提出3項「暫時措施」：第一，公立場地審核借用時須查驗指導人員清冊；第二，主動為民間運動場館及業主提供不適任情事查詢窗口；第三，一旦查獲違規任教，應同步連結教育部函知地方政府向轄內學校發出預警，透過教育網絡提供兒少與家長警訊。

