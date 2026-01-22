德國薩克森邦訪團首訪高雄 陳其邁︰盼深化產業合作

陳其邁市長與薩克森邦國會議員卡爾斯滕．克爾伯（Carsten Körber）及訪團分享高雄於高科技產業及智慧城市等產業領域之城市轉型經驗，盼強化雙邊半導體產鏈及人才培育的合作。（圖由高市府提供）

德國薩克森邦訪團首度到訪高雄，高雄市長陳其邁率團熱情歡迎，雙方對於產業轉型、高科技人才培育、智慧城市有許多交集，盼能深化各層面合作機會。

高市府說明，訪團成員包括德國聯邦議會議員卡爾斯滕・克爾伯（Carsten Körber）、佛洛里安・厄斯特（Florian Oest）、茨維考縣（Zwickau）縣長卡斯騰・米夏埃利斯（Carsten Michaelis）、商會及薩克森邦內大學校長等，今上午由德國在台協會副處長何峰陪同，共同拜會高雄市政府，展現薩克森邦對與高雄合作的高度重視。

市長陳其邁、副市長羅達生也率市府團隊，熱烈歡位薩克森邦產官學界多位訪賓首度訪高，雙方熱烈討論，聚焦於半導體產業供應鏈合作、高科技人才培育及智慧城市等議題，期待針對產業、教育人才能拓展更多實質合作。

陳其邁指出，高雄與德國薩克森邦長年維持友好互動，去年9月，由副市長羅達生率市府團隊訪問德勒斯登並簽署城市合作備忘錄，是繼1993年高雄與薩克森邦礦山縣（Erzgebirgskreis）締結姊妹市後，雙方再深化友好情誼，也持續與開姆尼茨（Chemnitz）等城市展開交流。

面對全球局勢快速變化，高雄積極進行產業轉型。而德國具備深厚的工業基礎與全球頂尖的汽車製造技術，高雄則在半導體與人工智慧領域成長迅速，雙方若能進一步整合資源，可望推動更具韌性與前瞻性的合作關係。

卡爾斯滕．克爾伯議員及訪團成員，對於高雄從傳統重工業轉型為半導體產業及智慧城市的成果高度讚賞，克爾伯表示，薩克森邦長期為德國重要工業重鎮，具備完整科研與產業基礎，尤其針對高科技發展計畫，積極推動相關研發據點與人才培育，期盼未來能強化與台灣高科技發展及人才培育的合作。

陳其邁市長接待德國薩克森邦國會議員訪團一行拜訪高雄，就半導體產業供應鏈合作、高科技人才培育及智慧城市轉型等議題交換經驗。（圖由高市府提供）

