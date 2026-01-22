為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    綠營控數度清點致癱瘓高市議會 藍營反嗆「綠議員出席率低」

    2026/01/22 14:53 記者王榮祥／高雄報導
    綠營新人抨擊藍營清點導致高市議會數度流會，藍營反嗆重點是綠營出席會議情況不佳。（記者王榮祥攝）

    綠營新人抨擊藍營清點導致高市議會數度流會，藍營反嗆重點是綠營出席會議情況不佳。（記者王榮祥攝）

    民進黨多位投入高市議員黨內初選的參選人，聯名譴責國民黨數度清點導致高市議會流會；國民黨高市黨部發言人張永杰批評流會主因於「綠營議員出席率低落」，綠營新人的說法根本畫虎不成反類犬。

    高市議會臨時會1/21落幕，民進黨幾位市議員參選人指出，本次臨時會共召開8次會議、16個半天，卻被清點多達6次，譴責國民黨黨團杯葛預算、癱瘓市政運作。

    張永杰表示，綠營新人連議事規則都搞不清楚，流會主因在於「綠營議員出席率低落」，新人的質疑不僅缺乏常識，更是重重打臉自家現任議員。

    張永杰指出，依法定議事規則，高市議會現有62席議員，會議需有過半數議員到場；若現場清點人數未達半數，會議即告無效，這是依法規定。

    昨日清點人數時，在場國民黨、民進黨及無黨籍議員合計僅25人，因未達法定人數，依規定宣布流會。

    他強調，目前高市議會生態泛綠陣營佔有人數優勢，只要偏綠議員全到齊，現場人數絕對超過半數，國民黨根本無法透過清點人數造成流會，事實就是民進黨自家議員出席情形荒腔走板，才導致議事停擺，綠營新人根本「畫虎不成反類犬」。

    張永杰呼籲，與其噴政治口水，先請民進黨新人回去檢討自家議員出席率與問政品質，不要為了派系競爭假借清點之名，實則攻擊同黨現任議員而鬧出笑話。

