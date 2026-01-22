助理費除罪化修法最快下週闖關 賴中強：助理恐對國家不負忠誠義務

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今天上午舉辦「關乎廉潔與國家忠誠的立委助理費除罪化」公聽會。（記者李文馨攝）

立院本會期倒數，國民黨立委陳玉珍上月提出助理費除罪化修法，同黨立委牛煦庭再提版本並逕付二讀，將公費助理工資納入立委補助費用，遭疑借屍還魂、加碼自肥，牛版最快下週可闖關三讀。律師賴中強示警，牛版草案反覆強調立委助理是與立委本人成立僱傭關係，這可能造成立委助理對立法院、對國家不負忠誠義務。

陳玉珍上月提出「立法院組織法」修法，將助理費改為補助費，由立委統籌運用、且免檢據核銷，不受貪污罪或刑法規範，該草案已付委審查。牛煦庭版前天在立法院院會提案逕付二讀，主張立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，包括按每一立委每年歲費5倍的公費助理工資及依勞動法令規定應由雇主負擔的相關費用，以及專業加給、資深加給等。該案最快下週可闖關三讀。

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今天上午舉辦「關乎廉潔與國家忠誠的立委助理費除罪化」公聽會。賴中強表示，牛版草案明定，「公費助理係受僱於所屬立法委員而非立法院」，使現行實務立法院立於雇主地位為公費助理投保勞保、健保、提撥勞工退休金，必須改以立法委員辦公室設立投保單位；而將國庫發給立委助理之薪資與補助，定位為「立法院對立法委員個人之補助」，明顯是在幫立委助理費貪污案除罪化。

賴中強示警，牛的草案反覆強調立委助理是與立委本人成立僱傭關係，而與立法院間並無法律關係，恐將造成立委助理對立法院、對國家不負忠誠義務，無法視為「刑法」第10條的廣義公務員。在立委助理被定位為立委本人私人雇用的情形下，若立委本人指示立委助理將機密交付予他人，因其保密義務係附隨於僱傭契約，故其遵照雇主指示之行為，似未違背對雇主之保密義務，恐不構成犯罪。

「國民黨提出的版本是自肥法案！」公督盟執行長張宏林說，根據公督盟統計，民進黨多數委員皆繳交助理聘用資訊，反觀國民黨與民眾黨在第11屆全數歸零。他指出，國民黨立委謝龍介、林沛祥、黃仁、陳永康等人在第三會期完全沒有提出任何一筆法案，還有很多連署提案的藍委質詢低落，「你不提案又不質詢，你到底要助理幹嘛？」讓助理聘用費變成他實質的補貼，這就是國民黨的目的。

海洋大學法政學系助理教授張雁翔表示，「美國法」要求補助費必須限於公務、符合眾議員職務目的使用，不得用於支付社交、個人私領域、競選開支或非官方活動，其中包含人事費用及其他業務費。他認為，未來應思考制定規範助理行為的法律，把監督機制如何建立起來，無論身份怎麼定位，這都是要去做的方向。

曾任立委助理的黃任顯律師指出，美國、日本、德國對國會助理的定位雖有不同，但在監督、防弊上都有綿密的法律網絡。牛煦庭的版本修法概念接近德國制度，但卻缺乏關鍵配套，如美、德明確規範立委不能聘請親屬、配偶當助理，美國也明確規範助理揭露機制，而此次國民黨的修正草案皆無配套機制。

