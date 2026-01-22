為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    718億元新興計畫先執行？ 行政院揭露真相：藍白提案只是公決案

    2026/01/22 14:11 記者鍾麗華／台北報導
    立法院今（22）日下午將針對38項新興計畫共718億先行動支一事，進行朝野協商，發言人李慧芝強調，這只是公決案，不是經過正式三讀的表決案，公務員執行起來會非常為難。（記者鍾麗華攝）

    立法院今（22）日下午將針對38項新興計畫共718億先行動支一事，進行朝野協商，國民黨團力拼本會期闖關，對於718億元，行政院是否會執行？發言人李慧芝強調，這只是公決案，不是經過三讀通過的法律案或預算案，缺乏法律效力，公務員執行起來會非常為難。

    今年度總預算卡關，由於有不少攸關民生的預算案無法動支，藍白列出38項新興計畫共718億將先行動支，今進行朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄也將在下午前往立法院出席會議，表達行政院立場。

    李慧芝強調，每一筆預算都很重要，現在被在野黨提出只有2.4%左右，只佔總預算的一點點；總預算3兆350億元，每一筆都攸關國民福祉。立法院先行動支的新興計畫，不是三讀案，也不是法律案，預算還是要經過完整的審查程序，才不會造成公務員為難。

    李慧芝說，如果立法院先行同意動支，但公務員也不知道它有沒有經過完整的審議，也就是未來還是有被刪除的可能。行政院仍希望每一筆預算都要被實質地審查，這樣才可以來實質動用，才可讓國家有實質建設跟發展。

    媒體再追問，若立院真三讀通過先動支718億元預算，政院是否會執行？李慧芝重申：「行政院想要執行每一筆預算。」

