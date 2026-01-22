為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍白聽好！ AIT處長谷立言國安講座一段話 周軒驚：白話到不行

    2026/01/22 14:07 即時新聞／綜合報導
    AIT處長谷立言。（記者田裕華攝）

    AIT處長谷立言。（記者田裕華攝）

    國防特別預算持續遭藍白阻擋之際，美國在台協會（AIT）處長谷立言今日在國防安全研究院舉行的「強化國防投資與國家整體發展」專題講座發表演講，其中一段話提到「自由不是免費」，表示美國只能在盟友自助前提下幫忙。對此，政治工作者周軒表示：「已經白話到不行了」，他也說，當開始講白話文的時候，「通常就是希望你可以馬上聽懂的時候了。」

    周軒今日在臉書發文表示，谷立言今日演說時提到：「自由不是免費，Freedom is not Free，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國『國家安全戰略』提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔。」

    谷立言還表示，在日本、韓國、菲律賓與澳洲等盟友的支持下，美國正在第一島鏈沿線部署最先進的防禦能力，盟友也對自己國家的部隊進行重要投資，共同維護區域和平與穩定，應對脅迫行動，並集體確保有能力拒止任何奪取台灣的企圖。

    周軒指出，谷立言先生這番話，明確的代表了美國的立場：「美國只會在你自己想要救自己的狀況下，出手幫忙，請不要把所有責任都丟給美國承擔，而當美國在第一島鏈的盟友們，不是配合戰略讓美國部屬防禦，或是自己投資自己的部隊，以保證沒有人敢奪取台灣的時候，台灣人自己最好想清楚，你們的選擇是什麼？」

    周軒表示，他認為AIT處長出來講這番話，已經是白話到不行了，以前那種「美國遵循台灣關係法致力穩定區域和平」的保守版談話，看起來台灣人不太能聽得進去，2026開始，大家會越來越常講白話文。「但是開始講白話文的時候，通常就是希望你可以馬上聽懂的時候了。」

