為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗君關稅團隊談判9個月 林智群諷：有人相信黃國昌單槍匹馬完成

    2026/01/22 14:25 即時新聞／綜合報導
    行政院副院長鄭麗君（右）、行政院政委楊珍妮（左）20日出席「臺美關稅談判說明記者會」，歷時9個月的談判歷程一同向國人報告成果。（資料照）

    行政院副院長鄭麗君（右）、行政院政委楊珍妮（左）20日出席「臺美關稅談判說明記者會」，歷時9個月的談判歷程一同向國人報告成果。（資料照）

    台美關稅談判拍板，由行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮領軍的談判團隊不負眾望，為台灣爭取關稅15%不疊加以及232條款最優惠待遇。而民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美稱要談關稅、軍購，返台召開訪美說明記者會外界矚目，不少支持民眾黨網友「小草」相信是由黃談定關稅一事。對此，律師林智群直言，「台美關稅談判，開了400多次會議，談判代表跑了n趟美國，才得出結果」，卻有人寧願相信「黃國昌1個人單槍匹馬跑去美國1天，就把事情搞定」。

    律師林智群今日於社群平台發文提及，「我們律師幫人家談離婚、公司拆夥（其實離婚也是拆夥），都要花幾個月甚至1年時間，開n次會議，才能搞定簽字（有時候搞不定，還要跑法院）。」

    林智群指出，台美關稅談判，開了400多次會議，談判代表跑了n趟美國，才得出結果。

    「但還是有一堆白癡寧可相信「黃國昌1個人單槍匹馬跑去美國1天，就把事情搞定」、「就是有這麼多白癡，民眾黨才能一直騙」。

    1

    網友看到PO文後紛紛留言，有人說「不是啊，如果真的是『黃國蔥』去談定的，為什麼民眾堂又要喊關稅協議掏空台灣＆擋軍購？自己打臉自己？」、「真的，黃國昌去1趟美國就甚麼都公布了，哪有這麼剛好的」、「這才是造神，結果他們卻說跑了9個月的鄭麗君是造神，1次就完勝的人卻不是造神，我真的太服了他們的邏輯…難怪台灣可以被他們搞的這麼烏煙髒氣」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播