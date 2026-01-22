鄭麗君關稅團隊談判9個月 林智群諷：有人相信黃國昌單槍匹馬完成

行政院副院長鄭麗君（右）、行政院政委楊珍妮（左）20日出席「臺美關稅談判說明記者會」，歷時9個月的談判歷程一同向國人報告成果。（資料照）

台美關稅談判拍板，由行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮領軍的談判團隊不負眾望，為台灣爭取關稅15%不疊加以及232條款最優惠待遇。而民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美稱要談關稅、軍購，返台召開訪美說明記者會外界矚目，不少支持民眾黨網友「小草」相信是由黃談定關稅一事。對此，律師林智群直言，「台美關稅談判，開了400多次會議，談判代表跑了n趟美國，才得出結果」，卻有人寧願相信「黃國昌1個人單槍匹馬跑去美國1天，就把事情搞定」。

律師林智群今日於社群平台發文提及，「我們律師幫人家談離婚、公司拆夥（其實離婚也是拆夥），都要花幾個月甚至1年時間，開n次會議，才能搞定簽字（有時候搞不定，還要跑法院）。」

林智群指出，台美關稅談判，開了400多次會議，談判代表跑了n趟美國，才得出結果。

「但還是有一堆白癡寧可相信「黃國昌1個人單槍匹馬跑去美國1天，就把事情搞定」、「就是有這麼多白癡，民眾黨才能一直騙」。

網友看到PO文後紛紛留言，有人說「不是啊，如果真的是『黃國蔥』去談定的，為什麼民眾堂又要喊關稅協議掏空台灣＆擋軍購？自己打臉自己？」、「真的，黃國昌去1趟美國就甚麼都公布了，哪有這麼剛好的」、「這才是造神，結果他們卻說跑了9個月的鄭麗君是造神，1次就完勝的人卻不是造神，我真的太服了他們的邏輯…難怪台灣可以被他們搞的這麼烏煙髒氣」。

