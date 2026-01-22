為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    跟著台積電走！林佳龍證實將在亞利桑那增設辦事處 專人一站式服務

    2026/01/22 13:34 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍22日證實，目前正在朝於亞利桑那州開設辦事處方向規劃，在正式設處前，會有專人在亞利桑那州提供一站式服務。（POP撞新聞提供）

    外交部長林佳龍22日證實，目前正在朝於亞利桑那州開設辦事處方向規劃，在正式設處前，會有專人在亞利桑那州提供一站式服務。（POP撞新聞提供）

    本報日前報導指出，台灣政府規劃於台積電等業者投資重鎮的美國亞利桑那州鳳凰城新設辦事處，初步已獲美方應允，將朝今年內正式設處方向進行。對此，外交部長林佳龍今（22）日證實，目前正在朝開設辦事處方向規劃，在正式設處前，會有專人在亞利桑那州提供一站式服務。

    林佳龍今日上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪指出，亞利桑那州目前是由洛杉磯辦事處轄管，但台灣現在有許多供應鏈揪團要去亞利桑那州，因此外交部應該要在該地設點服務台商。

    林佳龍證實，目前正在朝在亞利桑那州開設辦事處的方向規劃，正在與美國談，希望今年內能夠正式設處，台灣在亞利桑那州設處符合台美雙邊利益，還需要走好行政程序。林佳龍也說，在正式設處之前，會有專人在亞利桑那州提供一站式服務。

    針對台美關係，林佳龍也強調，若將台灣國家利益嵌在美國的國家利益裡面，不但美國會偉大，台灣也會偉大，美國優先使美國更強大、更安全、更繁榮，台灣也會在美國的肩膀上，成為一個新的中等強國。

