台美關稅談判告段落 賴清德：續與卓榮泰下鄉座談挺產業

賴清德總統今（22）日上午接見「社團法人中華民國工業協進會」時表示，上週五台美關稅談判底定，台灣成為全球首個獲232條款優惠的國家，建立「台灣模式」。他指出，政府對產業的協助不因關稅談判告一段落而停止，前天與工具機業者見面，今天與工業協進會交流，接下來他和行政院長卓榮泰、行政團隊會持續到各縣市與各產業界密切溝通了解第一線需求，攜手因應各項挑戰。

賴清德表示，工業協進會會員超過2萬4千家廠商，是國內最具代表性的區域型工業團體。政府十分理解大家所承受的壓力，也清楚這段時間產業界的艱辛。上週五台美關稅談判已經底定，獲得對產業有實質助益，更具長遠戰略意義的成果。首先，在對等關稅上，台灣從一開始面臨32%的關稅壓力，降到20%的暫行關稅，最終確定降為15%，而且不疊加，這讓台灣與日本、韓國、歐盟一致，為商品爭取到公平競爭的位置。

第二，在232條款方面，台灣成為全球第一個爭取到優惠待遇的國家，不僅半導體及衍生性商品在一定額度內免稅；木材家具、汽車零組件、航空零組件等也獲得最優惠的稅率。

第三，台美合作建立了「台灣模式」，未來台灣企業赴美投資時，將更順利取得土地、水電等關鍵基礎設施，形成產業聚落；同時也歡迎美國企業來台投資，透過雙向布局、深化合作，創造互利雙贏。

總統表示，關稅議題完成總結，只是協助產業的第一步，真正決定產業長遠發展的還是企業本身體質與競爭力。而為因應美國關稅，政府提出930億元出口供應鏈支持方案。也推動「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業推動數位與AI應用、淨零轉型、拓展通路；更成立「產業競爭力輔導團」為企業轉型注入更多動能。

他並認為，台灣經濟穩定及韌性，不只建立在少數高科技產業，帶動中小微企業成長轉型、強化體質更是首要目標。展望未來，「AI新十大建設」將從主權AI、國網雲端算力中心，到矽光子、量子運算與機器人等關鍵技術，讓AI成為百工百業都能應用的基礎建設。期待台灣製造業能在既有的技術實力與品質優勢上，進一步結合AI、數位化與系統整合能力，成為全球製造體系中深獲信任且不可或缺的夥伴。也希望工業界夥伴能繼續響應國家政策，投入國防、太空等關鍵領域；並透過政府支持產業、產業累積量能回饋國家安全、韌性與發展需求，打造共同成長的良性循環。

賴清德今日接見工業協進會時說，台美關稅談判告一段落，將續與閣揆卓榮泰下鄉座談挺產業。（總統府提供）

