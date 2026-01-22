為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    好康來了！ 文化幣、運動幣今年擴大發放

    2026/01/22 12:51 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會今（22）日報告文化幣、客家幣、運動幣執行規劃及成效。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今（22）日報告文化幣、客家幣、運動幣執行規劃及成效。（記者鍾麗華攝）

    行政院會今（22）日報告文化幣、客家幣、運動幣執行規劃及成效，其中文化幣擴大發放範圍，今年全面常態化發放13至22歲每人1200點文化幣；運動部正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣。

    文化部表示，自112年起推動文化幣政策，平均領取率達8成、使用率超過9成，在行政院支持下，文化幣逐年擴大發放範圍，自112年起18至21歲每人1200點，113年延伸至16至22歲，114年試辦13至15歲600點，直至今年全面常態化發放13至22歲每人1200點文化幣。

    文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。

    運動部則正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放對象由原本的青年族群擴大至16歲以上全民，預計發放60萬份500元運動幣。除延續「做運動」、「看比賽」類別，本次新增「添裝備」抵用項目，每人最高抵用200元，民眾可用於購買運動鞋服、器材，全面串連運動消費生態圈。

    運動部提醒，凡民國99年1月1日以前出生國民，均可於115年1月26日至2月8日期間至動滋網（500.gov.tw）登記。為確保系統順暢，首5日將依身分證字號末碼進行分流（1月26日為末碼0、1，以此類推），1月31日起全面開放登記，並於2月12日進行公開直播抽籤。

    客委會說明，本次客家幣政策發放對象包括通過114年客語認證者、獲表揚歷年客語家庭成員，以及18至49歲中籤抽籤民眾，自114年8月1日使用至12月31日，已累計消費金額近1億元，其中逾7成屬跨居住地消費，有效帶動客庄在地經濟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播