    首頁 > 政治

    指明影響台美關係2要素 林佳龍：軍售對台灣外交非常重要

    2026/01/22 12:44 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍22日指出，台美關係在美國總統川普就職後的這一年來，受關稅與軍售影響最大，若軍售問題若解決，「台美關係又會進入到一個新的階段」。（POP撞新聞提供）

    外交部長林佳龍22日指出，台美關係在美國總統川普就職後的這一年來，受關稅與軍售影響最大，若軍售問題若解決，「台美關係又會進入到一個新的階段」。（POP撞新聞提供）

    台美對等關稅近日已塵埃落定，外交部長林佳龍今（22）日指出，台美關係在美國總統川普就職後的這一年來，受關稅與軍售影響最大，軍售問題若解決，「台美關係又會進入到一個新的階段」，軍售對台灣外交及國家利益相當重要。

    林佳龍今日上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪。林佳龍表示，自川普就職後的近一年來，關稅與軍售影響台美關係最多，其中關稅初步已有結果，軍售則涉及「自助人助」，我國應呈現自我防衛的決心，這正體現於國防預算。

    林佳龍指出，美國近期公布新版國家安全戰略，將印太第一島鏈視為單一戰區，台灣是其中一部分，對台灣有利，且美國強調責任分擔的同時，自己也增加了軍事預算，「要保護台灣的美國都增加（國防預算）了，我們怎麼可以不增加」。

    針對藍白數度封殺1.25兆國防特別預算，林佳龍認為，國防預算的具體項目「可以討論」，至少應儘快付委，以針對具體項目討論；對台灣來講國防預算是非常重要，所添購的武器都有其需要，若在野黨認為有些武器不需要，可以在審查時刪掉。

    林佳龍指出，軍售問題若解決，他認為「台美關係又會進入到一個新的階段」，軍售對台灣外交、對國家利益非常重要。

    林佳龍也強調，台美關係與台日關係目前「都很好」，中共威脅已經不只是針對台灣，中共對菲律賓、日本、美國也是很大的威脅，讓台灣反而變成幫助友盟應處中共軍事擴張的加分夥伴，現在中國的問題變成世界的問題，「台灣已經不是問題，台灣是幫世界解決中國問題的鑰匙」。

    林佳龍指出，加強與美國的關係之後，台灣便能與全世界國家利益一致，讓台灣外交可以走遍天下。

