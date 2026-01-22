嗆僅3綠委願為賴總統辯護彈劾案 徐巧芯：沒票房、可憐哪

立法院22日舉行全院委員會，審查總統彈劾案，圖為徐巧芯委員。（記者叢昌瑾攝）

立法院全院委員會今天審查賴總統彈劾案，國民黨立委徐巧芯表示，在立法院民進黨51席立委中，這兩天只有3位願意出來表達不同意彈劾賴清德，難道替民進黨的主席、總統說明為何不需要被彈劾都沒人願意嗎，賴清德如此沒有票房嗎？只能說，可憐哪。

徐巧芯發言時指出，過去賴清德擔任市長，可以200多天不進議會被彈劾；如今賴清德擔任總統，再度違反自己選前的承諾，不敢進國會面對民意，一樣的賴清德，賴皮成性。國情報告不來說是違憲，連立法院依法邀請被彈劾人到現場，也一樣不敢來。

徐巧芯批評，賴總統在選舉前是務實的台獨工作者，中華民國、中華民國憲法是災難；選上總統以後，卻把憲法當成擋箭牌，天天掛在嘴巴旁邊，但是解讀的方向與內容卻不倫不類，按照自己的喜好曲解，用來逃避監督。如今，他連替自己辯護為什麼不應該被彈劾都做不到，

「一個40%的少數總統，不願意跟立法院的多數溝通，卻發動大罷免，把與他意見不同的人都說成是雜質！」徐巧芯批評，本來賴總統自以為是匆匆容容、遊刃有餘，要濫用罷免制度顛覆國會；結果被全國人民打臉32:0，匆匆忙忙、連滾帶爬，國會一席都沒有改變。

徐巧芯指控，日前新聞報導，台灣要採購20萬架無人機，不過我們國軍目前只有15、16萬人，以後只會更少，前幾天賴清德還嬉皮笑臉說現在貓狗比小孩多，花大錢買了武器誰來操作？貓狗嗎？還是賴清德？

「或許會有人問，為什麼是要彈劾賴清德，而不是對卓榮泰發動倒閣？」徐巧芯聲稱，我國的政治制度裡，不是美國的總統制，也不是日本、德國的內閣制，與法國的半總統制也有很大差異。中華民國的總統有權無責、行政院長有責無權。所以即便倒閣，只要賴清德不一起重選，他甚至可以持續任命一樣的人。

徐巧芯怒斥，賴清德總統，無德、不清，又賴皮。這段日子以來，看不到他有任何轉變的空間，所以要請所有國人同胞，給立法院不分黨派的立委清楚指示，同意彈劾賴清德，停止這樣為所欲為的施政，讓國家的政治回到正軌，全心投入民生經濟發展，終止惡鬥。

