    中共滲透吸收媒體記者 共諜案再掀國安警報

    2026/01/22 12:22 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會曾經發文示警，近年共諜案起訴人數激增，中共透過「退役拉攏現役」、「網路勾聯」、「金錢利誘」、「債務脅迫」等4大手法，全面對我軍事單位、政府機關、親「中」組織進行滲透。（圖取自陸委會臉書）

    中天新聞記者林宸佑涉犯「國家安全法」等罪，被法院裁定羈押禁見。對於有新聞從業人員疑似遭中共吸收，國安人士受訪表示，中共會收買記者、收買網紅進行認知作戰，在台灣內部分化，甚至利誘軍人換取情報，以前就有破獲媒體記者擔任共諜案件，這是中共慣用手法。

    檢方掌握，林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢調查扣他的手機發現，這一年多來利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，案情急遽升高。

    回顧過往案例，澎湖灣廣播電台台長陳益瑞因與對岸業務往來，被中國情報部門人員吸收，返台後為中國蒐集相關情資，因為現役軍人拒絕豐厚金錢誘惑，向上級舉報後揭發犯行。陳男未遂，最後被澎湖地方法院以「貪污治罪條例」不具公務員身分之人，對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪，判處9個月有期徒刑、褫奪公權1年。

    另外，金門縣安全旅行社負責人邵維強，自中尉軍職退役後，1993年回鄉任職駐金地方媒體記者，直到2019年退休。退休後轉戰旅遊業，自稱金門當地某兩岸經貿文化觀光民間團體理事長，他被中共吸收，涉嫌收買我軍官，在台發展共諜組織。

    邵維強當共諜長達20年，成功吸收陸軍裝甲旅上校戰訓副旅長向德恩，及前軍聞社少校副主任孔繁嘉兩人。向德恩曾應邵維強要求，簽署「支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮的使命」投降書。

    2023年11月24日，邵維強被法院重判12年6月定讞後發監執行。未料2025年4月中旬，因惡性腫瘤併發症申請保外就醫後，6月9日不幸病逝。

    國安人士指出，中共會收買記者、收買網紅，進行認知作戰，在台灣內部分化，過去檢調就有破獲記者擔任共諜的案件。最近這件事再次證明，中共不僅收買記者進行認知作戰、分化台灣內部，甚至會製造社會騷亂，破壞台灣的穩定。

