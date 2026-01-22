為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    從白河出發 陳亭妃鐵馬感恩行備「妃妃桌曆」

    2026/01/22 12:21 記者王涵平／台南報導
    立委陳亭妃昨獲民進黨提名參選台南市長，今日展開鐵馬妃妃part2，從白河崁頂福安宮出發。（陳亭妃服務處提供）

    立委陳亭妃昨獲民進黨提名參選台南市長，今日展開鐵馬妃妃part2，從白河崁頂福安宮出發。（陳亭妃服務處提供）

    立委陳亭妃昨獲民進黨提名參選台南市長，今日展開鐵馬妃妃part2，從白河崁頂福安宮出發，她強調，以行動回應人民的託付，向一路相挺的鄉親與地方信仰中心表達最誠摯的感謝。

    陳亭妃團隊沿途將走訪多處地方宮廟與街區，串聯地方信仰與居民生活圈，陳亭妃表示，感謝人民陪她走過完整的27年，在邁入第28年的時刻，共同有新的任務，就是要跟台南人民作伙來顧台南這個家，也要向基層致意的溫暖行動，象徵一步一腳印、永遠不改與人民同行的政治初心。

    鐵馬行動有一個跟人民連結的信物，1月1日至1月11日的鐵馬37區是「妃妃鐵馬勳章」，今天鐵馬妃妃part2「亭妃感恩溫暖鐵馬行」則是準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來的一年365天，亭妃天天都在「您」身邊。陳亭妃表示，桌曆不只是紀念與連結，更是一份陪伴的承諾，提醒自己每天都要與人民站在一起，把人民放在心上。

    陳亭妃表示，選擇在提名後第一天，繼續用最貼近人民的方式出發，尤其初選前用鐵馬尋求人民支持的力量，初選提名成功，當然不改初衷，再用同樣的方式回到每個角落表達感恩之意，是「行動政府·行動市長」的概念，用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。台南是一座重感情、講信用的城市，未來將以團結為力量、以行動為方法，帶領團隊穩健前行，用實際成績回報人民27年來的支持與信任，並且共邁入下階段「女力改變台南」的里程碑。

    立委陳亭妃昨獲民進黨提名參選台南市長，今日展開鐵馬妃妃part2，從白河崁頂福安宮出發。（陳亭妃服務處提供）

    立委陳亭妃昨獲民進黨提名參選台南市長，今日展開鐵馬妃妃part2，從白河崁頂福安宮出發。（陳亭妃服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播