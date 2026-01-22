總統未出席彈劾審查 廖偉翔批：錯解憲法、規避監督

國民黨立委廖偉翔。（資料照）

立法院全院委員會今天審查賴總統彈劾案，賴總統以「立法院無直接向總統問責之權」為由，不列席彈劾案審查會。國民黨立委廖偉翔表示，原本就不對總統出席抱持期待，但總統府仍以書面聲明正式拒絕參與彈劾審查，形同公開藐視國會、否定人民監督權，對憲政體制造成重大傷害。

廖偉翔指出，此案為中華民國史上繼李宗仁代總統後，第二次總統彈劾案，也是政黨輪替後首次總統彈劾，具有高度憲政與歷史意義。

對於總統府援引「113年憲判字第9號」作為拒絕出席的理由，廖偉翔批評，該判決係針對「國情報告常態化機制」的合憲性審查，與彈劾案性質完全不同。他強調，依憲法增修條文第4條及立法院職權行使法第43條，彈劾案屬立法院最高監督權，總統身為被彈劾人，本就負有向國會說明的憲政義務，賴政府卻刻意錯解憲法、規避監督，無助於化解朝野對立，反而加深國家動盪。

廖偉翔表示，在朝野高度對立、社會撕裂加劇的情況下，總統更應主動赴立法院回應質疑，而非以一紙便箋拒絕民意檢驗。他直言，賴政府上任以來，多次否定立法院三讀通過的法案，甚至反過來指責國會，顯見行政體系對國會監督缺乏基本尊重，已嚴重影響權力分立運作。

至於彈劾案內容，廖偉翔說明，十項彈劾理由包括憲政失衡、行政權擴張、司法公信力下滑、外交與兩岸政策失據、地方財政與發展受阻、國防與能源政策爭議、居住正義承諾落空，以及長期動員政治對立、造成社會撕裂等重大問題，皆為賴政府的整體施政失職。

廖偉翔呼籲，我國面臨內憂外患的嚴峻局勢，完全沒有繼續內耗的本錢，為政者應以憲法為依歸、以人民為中心，而非拒絕監督、製造對立。台灣的民主韌性不容踐踏，任何心中沒有人民、拒絕接受監督的領導者，終將接受歷史檢驗。

