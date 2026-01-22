為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    捷克前議長艾達莫娃與林佳龍晚宴 讚台捷實質合作成果有目共睹

    2026/01/22 12:12 記者黃靖媗／台北報導
    外交部長林佳龍（右六）與捷克眾議院前議長艾達莫娃（左六）及與宴賓客合影。（外交部提供）

    外交部長林佳龍昨（21）日晚間設宴款待捷克眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）。艾達莫娃表示，台捷文化交流日益密切，在製造業及半導體產業的實質合作成果也有目共睹，她未來將持續為台捷關係貢獻心力。

    艾達莫娃表示，非常榮幸能再次訪台，並深切感受到台捷關係是建立在真誠友誼的基礎上。

    艾達莫娃指出，台捷文化交流日趨密切，尤其去年故宮文物在捷克國家博物館展出，是當年最受歡迎的展覽之一，此外，台捷雙方在製造業及半導體等產業的實質合作成果也有目共睹。她強調，未來將持續為台捷關係貢獻心力。

    林佳龍表示，歡迎艾達莫娃再次訪台，並感謝她對台灣的長期支持與友誼；艾達莫娃曾於2023年率領160人訪團來台，向世界傳達民主國家攜手捍衛自由與法治的重要性，對台捷關係發展帶來深遠影響。

    林佳龍指出，艾達莫娃始終堅持呼籲世界和平、民主價值與國際秩序，並堅定支持台灣的國際參與，近年台捷雙邊交流緊密，不僅深化相互理解，也建立深厚的信任與尊重，期待未來台捷雙方持續在政府、產業及民間各層面加強合作，攜手深化全球民主夥伴關係。

    外交部指出，艾達莫娃是台灣的重要友人，在她任內捷克眾議院曾多次通過友台決議，並促成台捷直航、故宮文物赴捷克展覽，以及多項台捷產業與科技合作。

