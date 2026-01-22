盛讚兵役改革與社會韌性 AIT谷立言：台灣「抗敵意志」高於戰前烏克蘭

美國在台協會（AIT）處長谷立言。（記者田裕華攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言今（22）日在國防安全研究院演說時表示，當今世界面臨自1930年代以來未曾見過的安全挑戰，為了避免重蹈世界大戰覆轍，美國在川普總統領導下正進行緊急路線修正，強調「實力與嚇阻」。他並主動提及外界對台灣「抗敵意志」的疑問，引述民調指出，台灣民眾願意保衛家園的比例，「比2022年2月戰爭爆發前的烏克蘭人還要高」。

國防院今舉辦「強化國防投資與國家整體發展」座談會，谷立言應邀發表專題演講。他在會中明確將台灣定義為第一島鏈的「關鍵樞紐」，強調台灣的戰略位置與經濟重要性，使得嚇阻台海衝突成為對美國及全球安全至關重要的議題。

請繼續往下閱讀...

谷立言對於台灣近年的國防改革給予高度評價。他指出，台灣軍方新的「消耗戰略」善用地理優勢與不對稱戰力，例如近期在淡水河部署阻絕鏈，讓兩棲入侵這種本就極度困難的軍事行動變得更加令人望而生畏。

他也讚許台灣將義務役期延長至1年、改革後備部隊，以及在軍中推動「任務式指揮」的概念，認為這賦予了基層指揮官作戰彈性，是民主社會相對於威權社會的不對稱優勢。

針對社會韌性，谷立言表示，嚇阻日益成為「全社會」的共同努力。他觀察到台灣民眾踴躍參與民安演習，並以去年花蓮水災為例，數以萬計志工自發協助救災，展現了強大的民間精神。

谷立言強調，美國訪客常問他台灣人的抗敵意志如何？他認為「抗敵意志與備戰決心息息相關」。從軍隊招募留營率創新高，到民間社會的志願服務傳統，都讓他印象深刻。他重申，美國堅持和平解決兩岸分歧，但在那之前，將持續支持維持現狀，並透過協助台灣恢復兩岸軍事平衡，排除武力作為選項，讓台灣有信心在適當時機進行對話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法