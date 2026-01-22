網友笑藍委跟政院辯論會被電爆 羅智強反嗆：確實口才很好為何怯戰

國民黨團22日舉行「直球對決！三場電視辯論，全民裁判！」記者會。（記者叢昌瑾攝）

行政院長卓榮泰昨天公開表示，願就總預算與立法院進行直接的辯論，國民黨團點名卓榮泰、政院副院長鄭麗君和政院秘書長張惇涵對決，遭網友笑稱：「確定不會被電爆嗎？」對此，國民黨團書記長羅智強今坦言，他們確實口才很好，但為什麼要怯戰？呼籲行政院快派人來接洽辯論會前會的幕僚作業，盡速完成三對三的三場辯論。

媒體今天詢問羅智強，是否會擔憂在口才上有劣勢？羅智強表示，以所謂的卓榮泰、鄭麗君還有張敦涵的口才來說，他們當然是優勢，這沒問題，他們是口才辯給、雄辯滔滔；但是國民黨站在道理上，有道理我們絕不害怕。

羅智強說表示，但口才這麼好的卓榮泰、鄭麗君跟張敦涵，為什麼要怯戰呢？這些人都在優勢，這場辯論他看好他們，「你們口才很好啊！我們只用道理來對抗而已」，那就趕快答應這次辯論吧，下午就派人來協商，國民黨立法院黨團今天全天等待行政院派前置人員來。

羅智強說，過去他就是「雙英辯」會前會的籌備人員，當蔡英文對時任的馬英九總統下戰帖之後，馬英九當天接帖，他立刻就接到電話，民進黨即來協商辯論的所有的細節，蔡英文這叫做誠意。真的要辯論，沒有在拖、沒在找藉口的，雙方對接之後把時間、場地和規則全部講清楚，達成共識就上場辯論了。

羅智強說，所以請卓榮泰比照蔡英文，趕快跟國民黨團來接洽所謂的辯論會前會的幕僚作業，能夠把這三場三對三的辯論盡速去辦。

