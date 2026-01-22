指賴清德史上最「任性」總統！ 洪孟楷：彈劾案價值不在結果、在過程

立法院22日舉行全院委員會，審查總統彈劾案，圖為洪孟楷委員。（記者叢昌瑾攝）

立法院全院委員會今天審查賴總統彈劾案，國民黨立委洪孟楷高喊：「彈劾可能不過，但國家不能沉淪」。他強調，彈劾案的價值，不在於結果，而在於過程，就算彈劾不會成功，也必須留下紀錄；接下來，還有全台灣各地的公聽會，如果能把偏離民意的賴政府，拉回民主正軌，那是全民之福、萬民之幸。

洪孟楷發言時指出，彈劾可能不過，但國家不能沉淪，這兩天之所以站在這裡發言，是因為立法院有史以來，第一次對現任總統提出彈劾案。這不是情緒性的決定，不是政黨算計，更不是政治表演，是一個，被逼到不得不做的選擇。

洪孟楷續指，當執政黨拒絕依法行政、拒絕依法編列預算；司法院公然譜寫出「五大於六、三等於零」這樣荒謬規則；大法官不再只是依法解釋法律，而是造法、選邊、為特定政治立場服務；在台灣社會承受巨大撕裂與仇恨的大罷免投票之後，在野黨全員存活，但執政黨選擇的不是反省，而是繼續耍賴、持續傲慢。

「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對腐化。」洪孟楷認為，在台灣民主憲政逐漸失序的此刻，選擇站出來是責無旁貸的歷史使命。即便所有人都知道民進黨席次足以護航，即便憲法法庭早已被質疑淪為禁臠，即便彈劾案最終極可能無法通過，他們依然要做，因為彈劾案的價值，不在於結果，而在於過程。

洪孟楷強調，面對如此重大的憲政時刻，賴清德總統給社會的回應，只有幾個字，不出席、不說明、不面對，甚至用一張便條紙，告訴國會他不來，理由是立法院無權向總統問責。如果代表民意的國會，不能問責總統，那總統，到底要向誰負責？這更坐實了，現在的總統，是有權無責的狀態？

洪孟楷批評，賴清德擔任台南市長時，曾有232天拒絕進入議會，與民意正面衝撞；今天，他當了總統，一樣拒絕國會、拒絕多數、拒絕承認雙少數執政的現實，一手對在野立委發動無差別大罷免，一手對國會三讀通過的法律，覆議、釋憲、不副署、不公布、不執行。

針對賴總統說：「我不貪不取，沒有違法，彈劾目的何在？」、「沒有三分之二，為什麼要提？浪費時間！」洪孟楷質問，違法的預算，立法院能審查嗎？漏編的預算，立法院要不要背書？行政違法，國會能不能視而不見？

洪孟楷舉例，韓國前總統尹錫悅，以「在野黨擋預算、危害國家」為由發動戒嚴，如今被以內亂罪起訴；這些說法，與賴政府對在野黨的指控，是不是高度相似？當國際譴責聲浪四起，唯一公開聲援的，是民進黨黨團，誰能保證，當權力持續失控，台灣不會走向同樣的深淵。

洪孟楷強調，賴清德最愛談「韌性」，卻成為中華民國史上最任性的總統；法界早已警告，一個可以自行決定公不公布法律的國家，不是民主，是帝制。今天，啟動彈劾，不是為了報復，不是為了仇恨，是為了全台2300萬人，也為了不讓國家繼續沉淪。

