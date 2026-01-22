為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    支持陳培瑜告發黃國昌 林楚茵：國防機密資料關乎國家安全

    2026/01/22 12:01 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員會攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室，引發熱議。陳培瑜今日上午與律師黃帝穎赴北檢告發黃國昌涉犯國家機密保護法、洩漏國防秘密罪，保全相關事證。對此，民進黨立委林楚茵表示，機密資料關乎國家安全，支持培瑜提告黃國昌洩密。

    林楚茵在臉書PO文表示，身為當天出席機密會議的外交國防委員，許多人可能很難想像，當時氣氛有多緊張！還原現場，機密會議進行到國民黨牛煦庭委員質詢，才開始約一分鐘，國防部官員突然大喊「會議暫停！黃國昌委員沒有繳回機密資料！」會議室內瞬間空氣凝結，所有人都知道事情嚴重了！會議主席王定宇召委當下立刻裁示「快去追回來」！

    林楚茵指出，「洩露軍購機密」不是一句雲淡風輕的「綠營抹黑」就能脫罪！更何況機密內容有許多仍在與美國國防部洽談，「不只有軍購機密，還牽涉台美互信」！黃國昌事後竟狡辯「這是什麼機密？未來美國會公布」。但機密在解密前，本就不能洩露。黃國昌不是不懂而是刻意扭曲，就是這種不把國家安全當一回事的態度令人憤怒！

    林楚茵直言，國防安全絕不允許以「不小心」為藉口越界踩線，更不能用「抹黑」之名轉移焦點，支持陳培瑜委員代表民進黨團提告，請檢調儘速查明真相。

    熱門推播