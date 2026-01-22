「台灣革命共產黨」宣布正式成立！ 喊話推翻中華民國統治階級

國際組織革命共產國際（RCI）台灣成員經營的臉書粉專「火花-台灣革命共產主義」，昨日發文宣布「台灣革命共產黨正式成立」。（取自「火花-台灣革命共產主義」）

國際組織革命共產國際（RCI）台灣成員經營的臉書粉專「火花-台灣革命共產主義」，昨日發文宣布「台灣革命共產黨正式成立」，並表示矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義社會的主導力量。

「火花-台灣革命共產主義」昨日發文表示，本月17至18日，來自全台各地以及革命共產國際（RCI）總部的同志聚集在台北召開創黨大會，會上討論了世界與台灣情勢，也為組織接下來的工作設下前瞻。

大會的最後，全體同志通過了火花最後的議案：正式成立台灣革命共產黨。作為台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義為綱領的政黨，「我們矢志成為階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義社會的主導力量。」

「火花-台灣革命共產主義」指出，改組為革命共產黨的意義，一方面是擦亮他們的招牌，明確宣告將以勞工階級的解放作為志業，恩格斯說「共產主義是關於無產階級解放條件的學說」，他們會在這一旗幟下嚴格要求自身；另一方面，將藉這次改組將本黨的組織、財務、理論教育等方面以更專業的模式推進。

粉專貼文曝光後，引發熱議，不少網友唱衰留言：「會信共產主義的都沒救了」、「你們跟內政部登記了嗎？」、「站著說話不腰疼，先移民去中國體驗一下真正的社會主義再說」、「想不到2026還能看到這種情景」。

