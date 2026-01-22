為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    總預算辯論》黃國昌嗆卓榮泰「先叫戰後龜縮」 綠批藍白跳樑小丑

    2026/01/22 11:16 記者李文馨／台北報導
    民進黨團22日舉辦「施捨兩趴，凍結98，人民不同意 」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團22日舉辦「施捨兩趴，凍結98，人民不同意 」記者會。（記者叢昌瑾攝）

    今年度中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰昨要求與立法院辯論，民眾黨團總召黃國昌主張依大選電視辯論的模式辦理，政院則回應，國會是最好的公開平台，黃國昌則嗆卓「先叫戰後龜縮」。對此，民進黨團書記長陳培瑜批評，藍白就是跳樑小丑，他們只會卡預算、演大戲、騙人民的作秀三部曲，「真正龜縮的是藍白立委。」

    民進黨立法院黨團今天上午舉行「施捨兩趴 凍結98 人民不同意」記者會，黨團幹部會後接受媒體時事聯訪。

    黨團幹事長鍾佳濱說，在野黨立委就是不幹正事的薪水小偷，政策辯論本來就是在國會舉行，國會有充沛的資訊、完善的媒體報導，「難道還要另外跟電視台租頻道、租時段嗎？延會一個月要燒掉多少人民的納稅錢？」放著政策辯論最大的平台不使用，還說「我們到外面去談」，真的是放著自己該做的事情不做，去找人家單挑，尤其是最喜歡「釘孤枝」的黃國昌。

    鍾佳濱呼籲，藍白不要只想著要透過其他媒體花拳繡腿的作秀，希望回歸落實政策的辯論，讓總預算付委、讓行政院長到國會殿堂最大的政策辯論平台，讓全台人民清楚的看見在野黨為什麼只解凍、只先放行、只施捨2%，卻擋下了另外的98%，他們要說清楚講明白為什麼只有718億元。

    黨團書記長陳培瑜說，她幫黃國昌科普一下，審查預算三步曲：依法付委、依法審查、依法表決，黃當過兩次的立委，這三步曲可能忘記了。她說，他們一直以為選的是立委，但沒想到藍白卻出現跳樑小丑，他們只會作秀三步曲：一卡預算、二演大戲、三騙人民。她強調，公開辯論的場合在立法院這件事情藍白早就知道，但繼續欺騙人民、繼續用話術、繼續造謠以為是卓院長龜縮，「真正龜縮的就是你藍白立委。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播