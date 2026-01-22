蕭旭岑：賴政府武裝「刺蝟」不是腦袋過時就是想從中撈錢

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑今（22）日上午在臉書發文感慨，為什麼賴清德總統上台後支持兩岸交流人士好像變得更加艱難？推動兩岸和平必須頂住風聲鶴唳的壓力？「這是不正常的，完全違反台灣人利益」，他並質疑賴政府把老百姓的民脂民膏，通通拿去武裝台灣成「刺蝟」，「用武裝對抗的思維，不是腦袋過時，就是想從中撈錢」。

蕭旭岑表示，這兩年賴政府與其扈從的政客名嘴媒體人，不斷洗「要武裝才能保護台灣」，唱和西方軍火商與利益共生結構發明的「刺蝟」、「豪豬」說，讓他覺得莫名其妙，「認真唱和的人，如果不是頭腦壞掉，就是別有用心」。

請繼續往下閱讀...

蕭旭岑說，沒有人反對合理的軍購，但把老百姓的民脂民膏，通通拿去武裝台灣成「刺蝟」，是對的事情嗎？有真正顧到台灣人的利益嗎？兩岸之間，真的只有走向衝突與戰爭，才能保護台灣人嗎？在前總統李登輝前期、前總統馬英九任內，按照中華民國憲法與兩岸人民關係條例，與中國大陸建立起互信與共同政治基礎，才真正保護台灣，和平的兩岸關係。

他強調，依照憲法與兩岸人民關係條例，兩岸不是兩個國家，是分治的兩個政府，本來就應該談判協商解決政治分歧，「還要用武裝對抗的思維，不是腦袋過時，就是想從中撈錢」，即使不談法律，從歷史文化血緣與感情，兩岸本來就是一家人，他絕不接受用切割對立或找外人介入的下流手段，把台灣人民推向險境。

蕭旭岑還說，馬英九任內簽的23項兩岸協議包括ECFA，到現在民進黨都不敢廢除，「如果李登輝和馬英九做得到，現在做不到，那就是現在的政府無能，我們為何要幫無能的政府背書，然後花很多很多錢把自己包裝成刺蝟？」對於國民黨員可能會碰到綠營支持者的挑釁問答，未來他會整理一些貼在臉書粉專，提供支持者與有興趣的朋友參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法