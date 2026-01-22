為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    曝會議現場禁止帶紙筆、手機 陳培瑜質疑：黃國昌手上哪來自己的文件

    2026/01/22 11:06 記者吳昇儒／台北報導
    國防特別條例的機密會議現場禁止帶紙、筆、手機，陳培瑜（右）質疑黃國昌手上哪來自己的文件。（記者吳昇儒攝）

    國防特別條例的機密會議現場禁止帶紙、筆、手機，陳培瑜（右）質疑黃國昌手上哪來自己的文件。（記者吳昇儒攝）

    民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員會攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室，引發熱議。黃國昌曾在臉書上解釋，因為手上一堆資料「不小心」夾著國防部提供的書面資料，馬上繳回，前後時間不到30秒，仍被告發涉嫌洩漏國防秘密等罪。陳培瑜今提出質疑，會議現場禁止帶紙、筆，黃國昌手上哪來「自己的文件」。

    民進黨立委於會後調閱立法院監視畫面發現，黃於當天上午10時40分5秒時就將會議資料帶離現場，直至同日時41分20秒才將資料交還，共有75秒的時間，且有42秒是在樓梯間的監視器死角；加上當時黃身邊還有助理隨行，有機會翻拍刺探、蒐集國防機密，因此被民進黨團告發。

    民進黨團書記長陳培瑜指出，當天自己有進去參加會議，但現場禁止攜帶紙、筆及手機，「黃國昌狡辯說手上有自己的文件，根本是在說謊」，因為機密文件會有編號，國防部人員在回收文件的時候，發現黃的那份不見才衝出去找人，質疑黃國昌做了什麼相關動作之後，才交還機密文件。

