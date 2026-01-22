立院審查總統彈劾案 翁曉玲：賴清德只想奪回政權實踐皇帝夢

國民黨立委翁曉玲。（記者叢昌瑾攝）

立法院全院委員會今天審查賴總統彈劾案，國民黨立委翁曉玲發言表示，賴清德把人事案、法律案和預算案都稿成大災難，擺爛不執行；因為賴清德從來不想與在野黨和解，一心一意的想要打掉雜質、奪回政權來實現他的皇帝夢。今天立法院提出賴總統的彈劾案，就是要提醒大家別忘記歷史的教訓，因為獨裁者是不會有憐憫之心的，否則得來不易的自由民主將邁向死亡。

翁曉玲說，賴清德競選時曾說過「中華民國憲法是災難」，結果當選後果然把中華民國憲法憲政體制搞成是大災難。首先，賴將人事案搞成大災難，大法官出缺總統就應該依據憲法規定提名，但當賴看到大法官提名的審查不順利，乾脆索性擺爛，直接讓憲法法庭癱瘓，還放任5人大法官取代15人大法官，做成違憲違法的憲法判決。

翁曉玲說，其次，賴清德再把法律案搞成了大災難，自行決定哪些法律要公佈、執行或是不執行，只要是賴不合意的法案，就指使行政院長卓榮泰釋憲，之後更是變本加厲的不副署。民進黨立委說這不能怪賴清德，這是卓榮泰的事，但相信任誰都看得很清楚，卓榮泰不過就是傀儡，就是個工具人。

翁曉玲表示，賴清德更把預算案搞成了大災難，沒看過哪一任的政府是敢不依法編列預算的，前總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文不敢做的事情，到了賴清德全做了，去年中央政府總預算當時就沒依法編列，今年的又搞同樣的把戲，「賴清德你是有什麼權力可以在編列預算上面挑三撿四、愛編不編？」

翁曉玲強調，立法院提出賴總統的彈劾案，就是要警告那個無法無天、藐視民意的賴清德，另外也要提醒全國的老百姓，不要忘記歷史的教訓，因為獨裁者是不會有憐憫之心的，掌控權力的人一旦沒有了制衡的力量，就像是一頭失控的野獸。當我們看到賴清德對台灣憲政體制展開了一連串的攻擊時，必須要及時的反擊，絕對不能夠姑息，軟弱妥協台灣的憲政法治體制終將崩解，成為廢紙一張，得來不易的自由民主也將邁向死亡。

