    首頁 > 政治

    台中市政公園「史努比」氣偶挨批騙很大 交通局回應了

    2026/01/22 10:48 記者蘇金鳳／台中報導
    交通局在市政公園立展出3公尺高史努比與奧拉夫大型氣偶，還有30隻小小的史努比及其夥伴糊塗塌客。（記者蘇金鳳攝）

    交通局在市政公園立展出3公尺高史努比與奧拉夫大型氣偶，還有30隻小小的史努比及其夥伴糊塗塌客。（記者蘇金鳳攝）

    台中市政府1月19日至2月22日至市政公園展出3公尺高史努比Snoopy 與奧拉夫Olaf大型氣偶，還有30隻小小的史努比及其夥伴糊塗塌客（Woodstock），有網友前往在Threads留言「好好笑」「不要去浪費停車費」；對此，交通局長葉昭甫強調，尊重網友發言，但這不是大型活動、不是燈會，而是一整年以史努比為主題的交通安全宣傳，而市政公園只是一個首場，未來在候車亭、公車車體及捷運都可看到。

    交通局日前召開記者會，表示今年一整年攜手全球知名 Peanuts（花生漫畫） 團隊，以Snoopy及其經典角色打造具辨識度與親和力的交通安全城市。計畫將交通安全理念融入日常城市場域，除了已將史努比結合交通號誌，還在原本是一片綠地的市政公園展出3公尺高史努比與奧拉夫大型氣偶各一座，還有30隻小小的史努比及其夥伴糊塗塌客。

    但可能因為有網友因拍照角度，把30隻小小史努比跟夥伴拍得很大隻，便有其他網友特地前往觀賞，看後很失望，就在Threads留言「好好笑」「不要去浪費停車費」。

    該網言的發言吸引很多網友在底下留言，不滿意的人說「就是這樣而已」「台中就是不用心」「還以為是夜市套圈圈」「這是詐騙啊，不愧是詐騙之都」「攝影師好厲害」。

    但是有網友則表示「我是還可以接受，蠻可愛的」、「我今天只花10元停車費，還是看得很開心」。

    葉昭甫強調，他在記者會便指出，「Happiness is a warm puppy」，（幸福，是一個溫暖的陪伴），而史努比是要一整年在台中市的各交通設施的角落陪伴民眾，進而宣傳交通安全，而將史努比圖像設在市政公園的草坪上，這一年交通安全宣導的第一場，不是大型活動．不是燈會。

    台中市府在市政公園展示30隻小小史努比，因拍攝技巧好，吸引民眾前往，但有人表示失望。（記者蘇金鳳攝）

    台中市府在市政公園展示30隻小小史努比，因拍攝技巧好，吸引民眾前往，但有人表示失望。（記者蘇金鳳攝）

