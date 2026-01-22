黃國昌自稱「紫雲黃氏」後代 吳靜怡：有機密外洩到中國的可能

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

國民黨前立委蔡正元在2014年曾遭黃國昌發動「割闌尾罷免」，但就在蔡正元因違反業務侵占等罪即將入獄前，黃國昌卻到蔡正元的直播節目接受專訪，兩人不僅上演大和解，黃國昌還稱自己的祖源是「紫雲黃氏」。對此，媒體人吳靜怡表示，聲量可以放大，戰場可以拉高，但國安資料的洩密問題，永遠不能被留在原地，更何況「紫雲黃氏」後代黃國昌有可能到中國尋根，為了避嫌有機密外洩到中國的可能，還是請檢調快速偵辦吧！

吳靜怡在臉書PO文表示，「紫雲黃氏」後代黃嫌將國安機密資料涉違法帶出後，黃國昌為何又選擇拉高戰場、點名卓榮泰與賴清德辯論？黃國昌解釋不小心把國安機密帶出場，不只沒有公開道歉，還在那邊高喊總預算「公開辯論」、要求「直播對決」時，民眾都好奇他為什麼要換戰場？行政院早已把話說得很清楚，國會就是最大、最好的辯論平台，制度完整、程序透明，甚至本來就全程直播，但黃國昌的回應，卻是要求「直播單挑」、情緒化叫陣，並進一步點名賴清德出來辯論軍購。把焦點從自己涉嫌進行國安洩密的問題拉到卓榮泰敢不敢辯論、再拉到賴清德要不要出來講，表面上是氣勢，實質上卻模糊了對於洩密案的政治責任。

吳靜怡指出，自稱為「紫雲黃氏」後代的黃國昌，該不會是上網搜尋後的突發奇想，雖然在相關的黃氏族譜中找不到「黃國昌」三個字，但他卻是特別提起，一方面可能是想趁勢去中國尋根祭祖，另一方面，恐怕是要利用「宗親」來提高自己在新北市的選情，但好心提醒一下黃國昌，還是趕快把自己列入網路的族譜紀錄吧！才不會讓人懷疑，連祖先都要蹭。

吳靜怡直言，聲量可以放大，戰場可以拉高，但國安資料的洩密問題，永遠不能被留在原地，更何況「紫雲黃氏」後代黃國昌有可能到中國尋根，為了避嫌有機密外洩到中國的可能，還是請檢調快速偵辦吧！

