徐欣瑩左挺高虹安推「清流連線藍白合」 右批KMT守舊勢力阻改革

國民黨立委徐欣瑩今早在臉書貼文，左挺高虹安推「清流連線藍白合」，右批KMT守舊勢力阻改革。（記者廖雪茹攝）

爭取國民黨提名參選新竹縣長的黨籍立委徐欣瑩，今早在臉書粉專貼文，先是預祝高民調的新竹市長高虹安順利連任，期盼「未來我們是清流連線藍白合」；接著直言KMT迎來朝氣蓬勃的新主席，批「守舊系統要逆著黨的改革之路走回頭路？」最後更嘲諷「全民調」居然成為新竹縣民最卑屈的一件事。

徐欣瑩貼文表示，很開心看到好朋友高虹安市長的民調這麼高，預祝她心想事成，順利高票連任，接著說「期盼未來我們是清流連線藍白合」，她表示，這是一個AI大發展的年代，她始終認為，新竹縣不能孤島式的發展，尤其是AI大浪潮來臨時，要的一定更是區域聯合發展模式 。「未來，一定要以清流/專業的桃竹竹苗連線，來推動大智慧共同生活區以及大矽谷發展計畫。」

話鋒一轉，徐欣瑩表示，這是一個改革的年代，KMT走了這麼多年改革，最近也剛迎來了一位年輕，朝氣蓬勃的新主席。「但現在居然還有守舊系統要逆著黨的改革之路走回頭路？」強調改革需要勇氣，需要民意，更需要打死不退，擇善固執的毅力。

徐欣瑩指出，最近「全民調」民意調查，已經成為台灣媒體最有興趣的新聞議題之一。「這個全台灣都覺得最公平公正，最理所當然的調查方式，居然成為新竹縣民最卑屈，最求之不得的一件事。」

徐欣瑩最後強調，從政20年，她一直最關心的就是，新竹縣的未來能如何發展得更好？ 如何成為全台灣城市發展的標竿？「我相信高市長這次的民調勝出，一定是，一定是，一定是「全民調」。

有地方人士認為，擁有博士高學歷的徐欣瑩，過去擔任新竹縣議員、立委期間，向來發言溫和；這次為爭取國民黨提名，給人感覺一改風格，公開發言濃濃砲火味、十足嘲諷。未來無論如何初選、初選結果、甚至無論民進黨對手是誰，徐欣瑩都極有可能「堅持選到底」。

