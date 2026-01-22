為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美部長直呼「俞大使」中共跳腳！ 林佳龍：美「身體誠實」視台為國家

    2026/01/22 11:28 即時新聞／綜合報導
    外交部長林佳龍（右）22日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（取自《POP撞新聞》）

    外交部長林佳龍（右）22日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪。（取自《POP撞新聞》）

    台美關稅談判成果全球矚目，但更大突破在外交，外交部長林佳龍今天（22日）透露一段插曲，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）最初稱呼我駐美代表俞大㵢為「Ambassador Yu（俞大使）」，同時談判簽署地點在美國商務部，這證明美方「身體很誠實」，把台灣視為國家，「因為關稅談判就是主權的行為」。

    林佳龍在《POP撞新聞》節目上提及台美關稅談判團隊指出，大家看到是行政院副院長鄭麗君領導的行政院經貿談判辦公室，「可是我們外交部，我們陳明祺政次（外交部政務次長）是副總談判代表；我們的俞大㵢大使，我們是24小時欸，人家是大概還有時差，我們是24小時全部都在備戰狀態。」

    對於主持人黃暐瀚提問，美國商務部長盧特尼克「一開始給俞大㵢代表的Title是大使」，為什麼後來好像因為受到壓力，把頭銜改成台北經貿辦事處代表？為什麼俞大㵢可以跟美國的關係這麼好？

    林佳龍回稱，「其實美國就把台灣視為國家嘛，因為關稅談判就是主權的行為，因為商務部比較沒有那種政治化，整天被中共抗議，所以他很自然的，也就是身體很誠實，第一個時間就講Ambassador Yu，就是俞大㵢。」

    林佳龍續指，談判的時候，簽署背景也是商務部，「所以中共當然氣得跳腳啊，因為這個不但是關稅談判，而且這涉及到主權行為，所以台灣不只是贏得關稅談判，創造多贏，包括投資，得到安全，台美之間可以更密切的關係以外，其實在外交上也是非常加分。」

    林佳龍認為，「雖然中共會抗議，但抗議不就是證明了大家身體很誠實嘛，這自然的講話就會講大使，最後談判簽署時就在商務部。」

