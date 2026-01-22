消失的42秒成關鍵！陳培瑜赴北檢告發黃國昌涉犯國家機密保護法

律師黃帝穎（左）與民進黨團書記長陳培瑜今赴北檢告發黃國昌。（記者吳昇儒攝）

民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室，引發熱議。民進黨團書記長陳培瑜等人調閱監視器畫面後，發現黃不在時間長達42秒，懷疑其與助理有無拍攝機密文件或洩密之虞。陳培瑜今日上午與律師黃帝穎赴北檢告發黃國昌涉犯國家機密保護法、洩漏國防秘密罪，保全相關事證。

陳培瑜表示，此次告發主要是在監視器畫面中發現新的事證，到底黃不在監視器的42秒，還有身邊的助理，在看不見的地方有沒有做出相關拍攝、洩密動作，要求保全相關事證，因此代表黨團在黃帝穎律師的陪同下，對黃國昌進行告發。

律師黃帝穎則指出，黃國昌只坦承被監視器拍到的30秒，但經過比對有42秒的時間，黃國昌刻意不講，為什麼要故意掩飾？且42秒的關鍵是監視器拍不到，黃對於其手上的國防機密，在做什麼事情？所以到台北地檢署告發黃國昌涉犯國家機密保護法及洩漏國防秘密罪。

而民進黨中正、萬華區市議員擬參選人張銘祐，20日也在律師詹晉鑒的陪同下，前往台北地檢署告發黃國昌違反國家安全法、洩密等罪，對此台北地檢署已完成分案，並指派主任檢察官張靜薰偵辦。

