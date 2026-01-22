藍白僅放行2.4％總預算 民進黨批丟臉：薪水小偷裝大善人

民進黨批評，羅智強（見圖）一邊胡言亂語說執政團隊不顧民生，一邊把自己包裝成大善人。（資料照）

今年度中央政府總預算案持續卡關，立法院藍白黨團提議部分新興資本支出及新增計畫先行動支，今（22）日展開朝野協商。對此，民進黨批評，藍白被民意打臉後才放行新台幣718億元預算，只占3兆350億元總預算的2.4％，薪水小偷裝成大善人更是丟臉，呼籲盡速全案審查。

藍白16日在立法院會提出總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算，挾人數優勢表決將提案逕付二讀、並交付協商。這38項新興計畫包含對少子化生育補助、TPASS、治水防洪等，共計約718億元。

民進黨今透過臉書撰文指出，2026年的第1個月已經過了3分之2，今年度中央政府總預算仍然被在野黨惡意杯葛，已經引起人民的怒火。於是上週藍白倉促提出「部分新興資本支出及新增計畫先行動支」提案，今天將由國民黨團書記長羅智強及民眾黨團總召黃國昌召集朝野協商。

民進黨說，快5個月來，整本總預算一頁都沒翻、一字都沒審，直到被罵了，才挑三揀四的挑出一小部分放行。要請羅智強好好回答：被民意打臉才放行2.4%預算，被打多大力才願意「全案送審」？​

據此，民進黨分析，這是薪水小偷投機取巧，藍白這項提案的目的，就是企圖透過「放行」（而非審查）一小部分新興計畫，掩飾自己殆忽職守不審查預算的薪水小偷行為。然而，放行的718億元預算，只占3兆350億元總預算的2.4％，亦即有97.6％總預算被擺爛拖延。

​民進黨續指，藍白不審預算、賊喊捉賊，面對自己造成的僵局，羅智強的解決方式竟然推卸責任，一邊胡言亂語說執政團隊不顧民生，一邊把自己包裝成大善人，好像放行部分預算，是國民黨給予的恩惠。但不論是TPASS、生育補助，或是治水防災建設，行政院都早在去年8月29日就已經送到立法院，請別把藍白自己的懶惰拖延講成善心義舉。

​民進黨並強調，行政院送審的是全部預算，立法院的職責則是全案審查，有問題就該在審查時好好提出。審查預算是立委的職責，當薪水小偷已經非常不可取，更丟臉的是偷懶還要高調的推卸責任；要提醒羅智強：請成熟一點，好好負起責任面對自己搞出的爛攤子，儘速審理總預算。

