分析台美關稅南韓反應 許美華：連李在明都在拜託台灣撐住藍白惡搞

台美對等關稅談判結果，對等關稅15%且不疊加，且232條款部分享有最惠國待遇。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，連李在明都在拜託台灣撐住，藍白如果真的惡搞台美關稅協定，後果不只是衝擊台灣產業，還會波及國際許多國家，第一個被害到的，就是半導體關稅不想比台灣差的南韓。

許美華在臉書PO文表示，台灣對美國的關稅協議，到底談得好不好？其實，看鄰國南韓上下的緊張焦慮情緒最清楚了，台美關稅談判落幕的消息一傳出來，台灣的主要競爭對手國南韓立刻跳起來，說去年美韓談判，美國有口頭承諾，「晶片關稅，南韓不會比台灣不利」，結果，台美關稅協定開獎，第一時間，南韓的國家通訊社《韓聯社》去問美國商務部，「南韓是否能享有跟台灣同等的半導體免稅優惠待遇？」《韓聯社》引述了一位不具名官員回答說：「不同的國家有不同的協議內容。」

許美華指出，就是説，不同國家得分開談，之前美國對南韓的口頭承諾，還要重新再談才算數，今天早上韓國總統李在明的新年記者會，也主動提到台灣，提到這些事，看了真的讓人嘴角上揚，很療癒！這位很親中、最近很愛把強國華為手機拿出來現的韓國總統，今早在青瓦台記者會，面對記者詢問，對美國先前主張「若外商不在美國設廠，就提高關稅100%」李在明主動提到台灣這樣說：「台灣與大韓民國的半導體（代工）市占率佔8-9成，若美國將關稅提高到100%，極可能造成美國的半導體價格大幅上漲。當然現在台灣與南韓處於競爭關係，但詳細情況不一樣。」

許美華續指，李在明把台灣跟韓國的半導體加在一起說，「台灣與大韓民國的半導體（代工）市占率佔8-9成」，聽起來真的很猛，我第一個感覺只有，「台灣什麼時候，居然成為南韓總統拿來對美國展示談判火力的alliance了 ？」那個半導體全球代工市佔率，如果要說晶圓代工，韓國在其中佔不到一成；想當然耳，李在明主要說的，應該是南韓的記憶體，但是，美國人明顯就是在乎台灣的高階晶片製造，遠勝在乎韓國的記憶體啊，因為記憶體，美國還有美光能跟韓國競爭取代，不怕空窗效應，但關乎AI高速運算的邏輯晶片製造（類比IC還有TI），就台積電一家獨走，美國人想要提高本土製造比例，只能靠台積電了。

許美華補充，接下來，李在明說這個最有趣，看到最後真的忍不住笑出來。「先前，韓美（在去年慶州APEC峰會上）也達成『不會讓南韓比台灣不利』的協議，就是為了應對今天這種狀況。美國答應半導體領域（的關稅措施），不會讓南韓比其他國家不利、不會比台灣不利，但這也意味著『可能會跟台灣一樣不利』，這樣我就希望台灣能好好撐住。」

許美華稱，不知道大家有沒有看懂一件事，南韓去年得到美國的口頭承諾是，「半導體關稅，南韓不會比台灣差」而台灣的關稅談判結果，包括半導體，得到的是美國白紙黑字的最惠國待遇，意思是，「台灣是最低關稅，沒有其他國家能夠比台灣低。」南韓真的應該要擔心，因為，透過關稅綁定，台灣已經被美國視為最重要的戰略夥伴，台灣的最低關稅就是那個圓周中心的benchmark ，其他人不要想超越，最多只能比照，而且還要再過美國人那一關。回頭來看李在明今天記者會最後的那句話，「希望台灣能好好撐住」，因為「台灣不好，南韓也可能不好」，親中舔共的李在明，現在對美國的半導體談判，bottom line 底線，也要靠台灣啊。

許美華直言，很多留言說李在明已經語無倫次了，我倒覺得他可能才是明白人。因為，他知道台灣國內還有藍白等著扯後腿，台美關稅還沒真正搞定，連李在明都在拜託台灣撐住，藍白如果真的惡搞台美關稅協定，後果不只是衝擊台灣產業，還會波及國際許多國家，第一個被害到的，就是半導體關稅不想比台灣差的南韓，這麼好看的國際半導體經貿大混戰，是可以免費看的嗎？

