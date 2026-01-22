黃國昌曝祖源是「紫雲黃氏」 PTT熱議鄉民諷：可以去尋根了

國民黨前立委蔡正元在2014年曾遭黃國昌發動「割闌尾罷免」，但就在蔡正元因違反業務侵占等罪即將入獄前，黃國昌卻到蔡正元的直播節目接受專訪，兩人不僅上演大和解，黃國昌還稱自己的祖源是「紫雲黃氏」，引發網友議論。（圖擷自YouTube）

國民黨前立委蔡正元在2014年曾遭黃國昌發動「割闌尾罷免」，但就在蔡正元因違反業務侵占等罪即將入獄前，黃國昌卻到蔡正元的直播節目接受專訪，兩人不僅上演大和解，黃國昌還稱自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元更讚黃的祖先獻建「開元寺」，更是功在漢傳佛教。對此PTT鄉民轉貼相關內容並發文諷刺，「開始自爆是支那人了」、「可以去尋根了」，也有人質疑「這時候爆出偷拿機密文件，會不會有點太巧？」

黃國昌過去雖曾對蔡正元發動罷免，但日前兩人上演大和解，黃國昌到蔡正元的直播節目接受專訪，在節目中蔡正元也數度追問黃國昌，「你有沒有中國認同」，黃國昌則稱「我沒有什麼太大的中國認同」，並稱「溯源到很久以前的事情，那是客觀的歷史事實」。

請繼續往下閱讀...

黃國昌也說，每一年清明節要回去拜拜，墓碑上面就有刻紫雲，在福建那邊。每一年祭祖的時候會看到，就是讓你知道你的祖先從哪邊來。不過每一天醒著的時候，面對的是在台灣的現實生活。

針對黃國昌透露自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元後續也在臉書發文稱，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，黃的祖先獻建「開元寺」，更是功在漢傳佛教。

這項消息傳出後引發PTT鄉民議論，網友除了轉貼新聞報導，也紛紛留言質疑「以前的敵人全和解了」、「當初幫他的都獨裁者，當初他罵的都是好朋友，投機主義而已」、「這傢伙真會藏啊」、「罷免他的變朋友，幫他躲過罷免，禮讓他選立委的被罵成狗」、「國昌怎麼變得愛跟犯罪打交道」。

有網友更質疑「說這個是代表邁向紅國蔥了嗎？」、「接下來就是去支那尋根了」、「舔共起手勢，老套路」、「前面演得很辛苦，現在總算能大方舔中」。

也有一名PTT鄉民發文諷刺，「被美國打屁股後，不甘心改舔共我是不意外，問題是這時候爆出偷拿機密文件，會不會有點太巧？這是舔共需要支付的投名狀嗎？這種時候一邊舔共起手式、一邊偷機密，真的要這樣玩？還是你老兄已經太累不想演了？」鄉民也稱「我再給黃國昌一個忠告，美國人真的很可怕，不要不信邪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法