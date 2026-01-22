為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌曝祖源是「紫雲黃氏」 PTT熱議鄉民諷：可以去尋根了

    2026/01/22 10:21 即時新聞／綜合報導
    國民黨前立委蔡正元在2014年曾遭黃國昌發動「割闌尾罷免」，但就在蔡正元因違反業務侵占等罪即將入獄前，黃國昌卻到蔡正元的直播節目接受專訪，兩人不僅上演大和解，黃國昌還稱自己的祖源是「紫雲黃氏」，引發網友議論。（圖擷自YouTube）

    國民黨前立委蔡正元在2014年曾遭黃國昌發動「割闌尾罷免」，但就在蔡正元因違反業務侵占等罪即將入獄前，黃國昌卻到蔡正元的直播節目接受專訪，兩人不僅上演大和解，黃國昌還稱自己的祖源是「紫雲黃氏」，引發網友議論。（圖擷自YouTube）

    國民黨前立委蔡正元在2014年曾遭黃國昌發動「割闌尾罷免」，但就在蔡正元因違反業務侵占等罪即將入獄前，黃國昌卻到蔡正元的直播節目接受專訪，兩人不僅上演大和解，黃國昌還稱自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元更讚黃的祖先獻建「開元寺」，更是功在漢傳佛教。對此PTT鄉民轉貼相關內容並發文諷刺，「開始自爆是支那人了」、「可以去尋根了」，也有人質疑「這時候爆出偷拿機密文件，會不會有點太巧？」

    黃國昌過去雖曾對蔡正元發動罷免，但日前兩人上演大和解，黃國昌到蔡正元的直播節目接受專訪，在節目中蔡正元也數度追問黃國昌，「你有沒有中國認同」，黃國昌則稱「我沒有什麼太大的中國認同」，並稱「溯源到很久以前的事情，那是客觀的歷史事實」。

    黃國昌也說，每一年清明節要回去拜拜，墓碑上面就有刻紫雲，在福建那邊。每一年祭祖的時候會看到，就是讓你知道你的祖先從哪邊來。不過每一天醒著的時候，面對的是在台灣的現實生活。

    針對黃國昌透露自己的祖源是「紫雲黃氏」，蔡正元後續也在臉書發文稱，黃國昌出自泉州紫雲黃氏無誤，黃的祖先獻建「開元寺」，更是功在漢傳佛教。

    這項消息傳出後引發PTT鄉民議論，網友除了轉貼新聞報導，也紛紛留言質疑「以前的敵人全和解了」、「當初幫他的都獨裁者，當初他罵的都是好朋友，投機主義而已」、「這傢伙真會藏啊」、「罷免他的變朋友，幫他躲過罷免，禮讓他選立委的被罵成狗」、「國昌怎麼變得愛跟犯罪打交道」。

    有網友更質疑「說這個是代表邁向紅國蔥了嗎？」、「接下來就是去支那尋根了」、「舔共起手勢，老套路」、「前面演得很辛苦，現在總算能大方舔中」。

    也有一名PTT鄉民發文諷刺，「被美國打屁股後，不甘心改舔共我是不意外，問題是這時候爆出偷拿機密文件，會不會有點太巧？這是舔共需要支付的投名狀嗎？這種時候一邊舔共起手式、一邊偷機密，真的要這樣玩？還是你老兄已經太累不想演了？」鄉民也稱「我再給黃國昌一個忠告，美國人真的很可怕，不要不信邪」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播